Los últimos autos Tesla que salieron al mercado en Estados Unidos usaban una estrategia de publicidad que se apoyaba términos que muchos, incluyendo el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, consideran tramposos El DMV lo consideró una “publicidad engañosa”, y amenazó con suspender su licencia de concesionario y fabricante que le permite vender sus autos dentro del Estado de California. En su publicidad, Tesla usaba términos como “piloto automático” y “capacidad total de conducción autónoma” para la comercialización de vehículos que al parecer, no cumplen con estas condiciones, por lo que el DMV de california determinó en diciembre de 2025 que la empresa de Elon Musk había violado una ley estatal al intentar engañar a sus consumidores. Debido a esto, el DMV aceptó las conclusiones de un juez administrativo para suspender las licencias de fabricante de Tesla por 30 días. Esto representaba una gran amenaza para la empresa, ya que afectaría de forma directa en sus ventas. No obstante, la agencia le dio a la empresa automotriz hasta 60 días para corregir este “error” de publicidad antes de imponer efectivamente la sanción. Por lo que Tesla decidió cumplir con las condiciones solicitadas por el DMV al dejar de utilizar estos términos en su publicidad. Al corregir su comportamiento, Tesla no perdió sus licencias por lo que podrá seguir vendiendo dentro del Estado de California sin ninguna restricción de parte del Departamento de Vehículos Motorizados.