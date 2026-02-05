El calendario oficial de días festivos de Estados Unidos contempla un total de once feriados federales, donde las actividades rutinarias se ponen en pausa en todo el país para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese sentido, los próximos 3 asuetos que tendrán lugar de acuerdo al cronograma oficial caerán dos un lunes y uno de ellos un viernes, bridando tres fines de semana largos seguidos para empleados federales y otros trabajadores que respeten estas festividades. De acuerdo con el cronograma oficial, los próximos fines de semana largo que se decretaron para todo el país son En Estados Unidos, el tercer lunes de febrero el país celebra periódicamente el Día de los Presidentes o ‘Presidents Day’, que este año tendrá lugar el 16 del mes. El asueto fue creado de manera inicial en 1885 para conmemorar el nacimiento de George Washington, consagrado como el primer presidente del país. No obstante, desde 1971 la festividad se destina a honrar a todos los presidentes que pasaron por la Casa Blanca a lo largo de la historia. En general, durante esta fecha las diferentes escuelas organizan eventos alusivos para celebrar la ocasión. USA.gov recuerda que tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días. Si bien puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción.