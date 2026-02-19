En Carolina del Sur, las reglas para inscribir a un recién nacido no incluyen una prohibición expresa sobre el uso de símbolos y números en el nombre. La normativa estatal no enumera caracteres vetados, sino que fija límites vinculados al sistema de registro que utilizan las autoridades para cargar las actas de nacimiento. Esto implica que, si el sistema informático lo permite, podrían inscribirse nombres como “J4n”, “An@”, “L3o” o incluso combinaciones con signos como “D’Art” o “A.J.”. No existe una cláusula legal que prohíba de manera directa este tipo de caracteres. La regulación vigente indica que el nombre del menor no puede exceder la cantidad de caracteres admitidos por el sistema de registro ni incluir tipos de caracteres que ese sistema no permita. Es decir, el límite no surge de una lista legal de letras o signos prohibidos, sino de una restricción técnica. En la práctica, si el software utilizado por la Oficina de Estadísticas Vitales admite números o ciertos símbolos, el Registro Civil puede registrarlos. El criterio está determinado por la capacidad del sistema y no por una prohibición textual dentro de la norma. Aunque la normativa de Carolina del Sur no establece una prohibición directa, la aceptación final depende de la configuración técnica vigente al momento del trámite y de los controles administrativos aplicados por la autoridad estatal. Por eso, antes de elegir un nombre con caracteres no tradicionales, se recomienda consultar con el Registro Civil o con la Oficina de Estadísticas Vitales del estado. Así se podrá confirmar qué tipos de números o signos admite el sistema y evitar rechazos o demoras en la inscripción.