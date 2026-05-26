Una de las cadenas de comida rápida más reconocidas de Estados Unidos atraviesa una fuerte reestructuración que impactará directamente en decenas de locales de todo el país. La compañía confirmó cierres permanentes como parte de un nuevo plan estratégico destinado a mejorar su rentabilidad y reorganizar sus operaciones.

Se despide Jack in the Box: entre 50 y 100 restaurantes cerrarán para siempre

La empresa Jack in the Box anunció que cerrará entre 50 y 100 restaurantes de bajo rendimiento antes de que finalice junio de 2026 como parte de su programa “Jack on Track”.

La compañía explicó que los cierres apuntan principalmente a:

Locales con bajo desempeño económico

Restaurantes con rentabilidad reducida

Zonas donde las ventas vienen cayendo

Jack in the Box confirmó el cierre permanente de entre 50 y 100 restaurantes en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Qué zonas y estados se verán más afectadas por los cierres masivos

Si bien la compañía no publicó un listado oficial con todos los locales que dejarán de funcionar, los recortes impactan especialmente en estados donde Jack in the Box construyó históricamente gran parte de su negocio y concentración de restaurantes.

Entre las regiones más afectadas aparecen California, Texas y Arizona, mercados clave para la compañía desde hace décadas.

Justamente por esa alta densidad de restaurantes, muchas de las sucursales consideradas de “bajo rendimiento” se encuentran en estas zonas, donde la competencia con otras cadenas de comida rápida se volvió cada vez más intensa y los costos operativos crecieron fuertemente en los últimos años.

Los crecientes desafíos en la industria de comida rápida

La cadena enfrenta distintos desafíos en el mercado estadounidense, entre ellos: