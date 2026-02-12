El Gobierno decretó mega feriado para esta semana en todo el país y confirmó un nuevo fin de semana largo en febrero por el Día de los Presidentes (Presidents Day) en Estados Unidos. La jornada federal habilitará un descanso extendido para millones de trabajadores. El feriado impactará en oficinas públicas, bancos, mercados y escuelas, mientras que gran parte del comercio minorista operará con normalidad. Pero, ¿qué se conmemora, qué cambia y cómo afectará a los servicios durante este nuevo fin de semana largo? El nuevo fin de semana largo en febrero será del sábado 14 al lunes 16, ya que el Presidents Day se celebra el tercer lunes del mes. En 2026, la fecha cae el 16 de febrero, según el calendario federal. Originalmente, la jornada fue creada para homenajear el nacimiento de George Washington y se convirtió en feriado federal en 1879. Desde 1968, tras la aprobación de la Uniform Holidays Act, se trasladó al tercer lunes de febrero para generar fines de semana largos. Durante el mega feriado decretado para esta semana, cerrarán los servicios federales no esenciales. Entre ellos: En cambio, la mayoría de los comercios minoristas, supermercados, restaurantes y licorerías permanecerán abiertos. Muchas escuelas públicas y universidades también suelen suspender clases, aunque la decisión final depende de cada distrito escolar. Este nuevo fin de semana largo en febrero ofrecerá así un día extra de descanso para millones de personas en todo el país, con impacto directo en la actividad administrativa y financiera.