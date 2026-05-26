Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y advirtieron que los conductores deberán mantener su documentación actualizada y en condiciones para poder circular legalmente. En caso de incumplimiento, el Gobierno puede aplicar sanciones que incluyen la suspensión o prohibición de la licencia de conducir.

El trámite obligatorio que absolutamente todos deben realizar para conducir

Para conducir legalmente, es obligatorio contar con documentación vigente y correcta. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Licencia de conducir válida

Datos personales actualizados (domicilio, nombre, etc.)

Documentación del vehículo en regla

No cumplir con alguno de estos puntos puede generar sanciones inmediatas.

Mantener la documentación al día es fundamental para evitar sanciones y poder circular sin problemas. (foto: archivo).

Multas y sanciones para todos conductores que atrasaron este trámite

Cuando un conductor no mantiene su documentación en regla, puede enfrentar:

Multas económicas

Suspensión de la licencia

Imposibilidad de renovar el registro

En casos más graves, también pueden aplicarse restricciones adicionales para circular.