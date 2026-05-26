Estados Unidos registrará de forma automática y obligatoria en el padrón del servicio militar a todos los hombres de entre 18 y 26 años que residan en el país, sin importar su estatus migratorio. La medida fue incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) firmada por Donald Trump en diciembre y entrará en vigor a nivel nacional en diciembre de 2026.

Hasta ahora, la inscripción en el Selective Service era un trámite manual que debía completarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. Con la nueva ley, ese proceso será automático y abarcará a ciudadanos, residentes permanentes, refugiados, solicitantes de asilo e indocumentados. Solo quedan excluidos los hombres con visa no inmigrante.

¿A quiénes alcanza el registro automático y obligatorio del servicio militar?

La NDAA establece que la medida aplica a ciudadanos estadounidenses y a “todo otro hombre” en el país de entre 18 y 26 años, lo que incluye a gran parte de la población inmigrante.

Quiénes deben registrarse

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes (green card)

Refugiados y solicitantes de asilo

Hombres indocumentados

Quiénes están exentos

Hombres con visa no inmigrante (turistas, estudiantes, trabajadores temporales)

El registro no implica alistamiento inmediato: es un padrón que el gobierno activaría solo si el Congreso aprueba un llamado a filas. El último draft vigente fue en febrero de 1973, durante la Guerra de Vietnam.

La NDAA establece que la medida aplica a ciudadanos estadounidenses y a “todo otro hombre” en el país de entre 18 y 26 años. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué consecuencias tiene no registrarse en el Selective Service?

No inscribirse es un delito grave: puede implicar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta u$s 250.000 bajo la Ley del Servicio Militar Selectivo.

La falta de registro también genera pérdida de beneficios federales: acceso a préstamos estudiantiles y empleo en el gobierno, entre los más relevantes. La medida contó con apoyo bipartidista. Su impulsora, la representante demócrata Chrissy Houlahan, destacó que la automatización elimina costos publicitarios para el Estado y evita que hombres sean penalizados sin saberlo.