El calendario federal de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados federales, donde las actividades rutinarias se ponen en pausa para la conmemoración de diversas efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese sentido, después de un jueves feriado y tres lunes seguidos contemplados en el cronograma, es común preguntarse cuándo será el primer fin de semana largo conformado por viernes, sábado y domingo en el país. Según lo indican las autoridades, el primer viernes feriado en todo el país tendrá lugar recién el 19 de junio, donde se recuerda Juneteenth o el Día de la Liberación, que conmemora el fin de la esclavitud en el país. Desde 2021 el Congreso decretó que año tras año este feriado se recuerde el 19 de junio. Durante esta fecha, tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial. Aunque pueden existir modificaciones sujetas al horario especial, los ATMs y las aplicaciones bancarias operan con regularidad. Por otra parte, es posible que también pausen su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal. No obstante, es esencial consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción.