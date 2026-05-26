En un condado de Estados Unidos existen varias normas estatales que regulan las formas correctas de transitar con un vehículo.

En un condado de Estados Unidos existen varias normas estatales que regulan las formas correctas de transitar con un vehículo, sea de dos o cuatro ejes. En el Código Revisado de Washington (RCW) se encuentra el título 36 que habla sobre vehículos motorizados.

Las normas van desde el uso de dispositivos electrónicos, las consideraciones para conducción temeraria y demás definiciones importantes para circular sobre las calles de Washington. Una de las más llamativas es la norma 612 del capítulo 46.61, que regula la posición correcta para conducir una motocicleta.

Las normas van desde el uso de dispositivos electrónicos, las consideraciones para conducción temeraria y demás definiciones importantes para circular sobre las calles de Washington. Fuente: Freepik

El gobierno castigará una por una a todas las personas que conduzcan una moto así: ¿Qué establece la ley en Washington?

La norma RCW 46.61.612 dice: “Ninguna persona podrá conducir una motocicleta con ambos pies colocados en el mismo lado de la misma”. Por lo tanto, este tipo de comportamiento está penalizado.

Esto quiere decir que quienes manejen este vehículo con los pies de un solo lado podrían ser penalizados con multas o sanciones. Este delito se clasifica como una infracción de tránsito civil no penal.

Medida oficial: las penalizaciones por no respetar esta norma estatal

Como la clasificación del delito es de tipo civil y no penal, se suele penalizar con multas base desde 48 dólares establecidas en el Programa de Sanciones Monetarias de los Tribunales de Washington. No obstante, en algunas jurisdicciones estas sanciones base pueden ser de hasta 125 dólares.

Si la infracción está presente y provoca un accidente, la sanción aumenta a 73 dólares base final. También existen excepciones: las restricciones quedan temporalmente suspendidas para los desfiles o manifestaciones públicas autorizadas en calles cerradas al tráfico