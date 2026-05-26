Dollar General cambia para siempre el recorrido de compra en sus más de 20.000 locales. La cadena adopta el modelo “treasure hunt” que popularizó Costco y lo extiende a todas sus tiendas en Estados Unidos. El CEO Todd Vasos confirmó el nuevo diseño tras resultados positivos en pruebas piloto de 2025.

El formato replica la lógica de Costco: mercadería rotativa, mayor exposición a distintas categorías y espacios más abiertos. Dollar General ya lo testeó en parte de sus remodelaciones de 2025 y registró un aumento de ventas frente a los proyectos tradicionales.

¿Qué cambia en los locales de Dollar General?

Las tiendas tendrán pasillos más amplios y mercadería reorganizada para que los clientes descubran productos de distintas categorías mientras recorren el local. El objetivo, según Vasos, es generar una experiencia de exploración en cada visita.

El rediseño aplica a los 20.388 locales de la cadena en todo el país. Dollar General confirmó además la incorporación de frutas y verduras frescas en 7.000 tiendas, entre ellas:

Lechuga, tomates, manzanas y bananas

Cebollas, papas y batatas

Fresas, limones, limas y ensaladas mixtas

Las tiendas tendrán pasillos más amplios y mercadería reorganizada para que los clientes descubran productos de distintas categorías mientras recorren el local. Shutterstock

¿Cómo impacta este cambio en los compradores?

El rediseño de Dollar General amplía la oferta disponible sin cambiar el perfil de precios bajos. La incorporación de productos frescos es especialmente relevante en zonas rurales y suburbanas donde la cadena opera como el comercio más cercano.

La distribución de productos cambiará con regularidad, por lo que los clientes encontrarán una tienda diferente en cada visita. La implementación del nuevo formato está en curso durante 2026.