La Ley de Alquileres en Estados Unidos cuenta con una normativa estricta que endurece los protocolos de desalojo para los propietarios que los orden arbitrariamente. Es decir, se trata de una garantía que protege a los inquilinos contra las violaciones de contrato y otros factores que pueden alterar su calidad de vida. Corresponde a la Garantía Implícita de Habitabilidad, en donde se determinan todos los procedimientos legales a los que pueden apelar un arrendatario si el propietario no mantiene la vivienda bajo las condiciones legales exigidas. La Garantía Implícita de Habitabilidad es un principio reconocido en la mayoría de los estados del país. Significa que todo contrato de alquiler residencial incluye automáticamente la obligación del propietario de entregar y mantener una vivienda en condiciones aptas para vivir, aunque esa cláusula no figure por escrito. Para que una propiedad sea considerada habitable debe contar con servicios esenciales en funcionamiento, instalaciones eléctricas seguras, suministro de agua potable, calefacción cuando el clima lo requiera, estructura estable, ausencia de riesgos sanitarios graves y condiciones que no pongan en peligro la salud o la seguridad del inquilino. Si el dueño no corrige los problemas luego de haber sido notificado formalmente, el inquilino puede ejercer distintos derechos reconocidos por la legislación estatal. Entre ellos se encuentra la posibilidad de retener el pago del alquiler hasta que se realicen las reparaciones necesarias, solicitar una reducción del monto mensual acorde al deterioro de la vivienda o defenderse ante un proceso de desalojo alegando falta de habitabilidad. Para activar estas protecciones legales, el inquilino debe notificar por escrito al propietario sobre los problemas de habitabilidad y conservar copia del aviso. Es fundamental detallar las fallas existentes y otorgar un plazo razonable para que se realicen las reparaciones. Si el propietario ignora la solicitud, el inquilino puede acudir a la vía judicial para frenar un desalojo, solicitar una reducción del alquiler o exigir el cumplimiento de las condiciones mínimas de vivienda. La Garantía Implícita de Habitabilidad es un derecho que no puede ser renunciado mediante cláusulas contractuales, lo que refuerza la protección del arrendatario frente a abusos.