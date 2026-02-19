El Distrito Escolar Independiente de Cypress-FairBanks (CFISD) de Texas confirmó a través de su sitio web oficial el regreso de las clases virtuales en el ciclo lectivo 2026-2027 para ciertas materias de primaria y secundaria. En el ciclo lectivo pasado (2024-2025) se estima que un total de 1,112 estudiantes tuvieron parte de su educación bajo esta modalidad en el distrito. Las autoridades indican que el nuevo programa diseñado para este ciclo buscará atender una demanda creciente y, si bien inicialmente estará disponible sólo para primaria y preparatoria, tiene posibilidad de expansión. El programa se llama CDISD Virtual Pathways y está integrado por tres modalidades diferentes según las posibilidades que abarcan y el nivel de educación al que están destinadas Las autoridades explican que las diferentes propuestas se distribuirán de la siguiente forma Su disponibilidad será para Está destinada a estudiantes de 11°y 12° (aproximadamente de entre 16 y 18 años) La fecha definitiva de inscripción para los alumnos cerró oficialmente el pasado 16 de febrero, por lo que comenzarán a tomar dichas clases al iniciar el ciclo.