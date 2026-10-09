Conocerlos es clave para saber si puede acceder al beneficio y cuánto dinero podrías cobrar cada mes.

El calendario de pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) de octubre de 2026 es unas de las principales consultas de quienes reciben esta ayuda económica en Estados Unidos.

Sin embargo, además de conocer la fecha del próximo depósito, los beneficiarios deben prestar atención a sus ingresos mensuales: superar determinados límites puede afectar la elegibilidad y reducir el dinero que reciben.

¿Cuánto dinero se puede ganar por mes para recibir el SSI?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los ingresos laborales mensuales de referencia para un adulto no deben superar los USD2.703.

Sin embargo, este monto no significa que cualquier persona que gane menos tenga derecho automático al beneficio ni que quien lo supere queda excluido en todos los casos.

La agencia también evalúa otros ingresos: recursos disponibles, edad, existencia de una discapacidad o ceguera. Otro factor que toma en cuenta es el dinero que llega de fuentes distintas al trabajo, como las pensiones, los beneficios por incapacidad y las prestaciones por desempleo.

La SSA aclara que “el límite de ingresos aumenta para las parejas y cuando los padres solicitan para los hijos”.

Ingresos que pueden reducir o impedir el pago del SSI

Salarios y trabajo independiente : el dinero que una persona gana por su empleo o por una actividad por cuenta propia.

Beneficios por incapacidad : determinadas prestaciones que recibe el solicitante.

Pagos por desempleo : ingresos que pueden contabilizarse para determinar la elegibilidad y el importe del SSI.

Pensiones : pagos periódicos procedentes de una jubilación u otra fuente previsional.

Ingresos de determinados familiares: pueden influir en la evaluación cuando se aplican las reglas correspondientes a cónyuges o padres de menores beneficiarios.

Este monto no significa que cualquier persona que gane menos tenga derecho automático al beneficio ni que quien lo supere queda excluido en todos los casos.

Según la SSA, por cada USD2 que una persona gana trabajando, el pago del SSI reduce aproximadamente USD1. Mientras, que por cada USD1 recibido de fuentes no laborales, el beneficio disminuye aproximadamente lo mismo.

Incapacidad, 64 o 65 años: qué sucede en estos casos

Si el beneficiario tiene 64 años o menos, debe tener una incapacidad que:

Afecte su habilidad para trabajar durante un año o más.

Provocará la muerte.

Limite severamente la actividad diaria (para niños con incapacidades).

Si tiene una incapacidad, también deberá probar que ese mes de solicitud del trámite ganó menos de $1.690 de su trabajo. Los ciudadanos de 65 años o más no necesitan tener una incapacidad para recibir SSI.

¿Cuánto paga el SSI a una persona o a una pareja en 2026?

El monto máximo mensual del SSI en 2026 es de USD994 para una persona y de USD1.491 para una pareja elegible.

El importe real puede ser inferior según los ingresos computable, la situación de vivienda y otros factores evaluados por la SSA. Por ejemplo, si una persona vive en la casa de otra y no paga la parte que le corresponde de los gastos de comida y alojamiento, su pago podría reducirse hasta USD351,33.

¿Influye el dinero en las cuentas bancarias?

La SSA también establece límites sobre los recursos económicos (dinero en cuentas bancarias, ciertos vehículos o bienes de valor) que pueda poseer una persona, entre los que se destacan:

USD2.000 para una persona.

USD3.000 para una pareja.

Calendario de pagos SSI: ¿cuáles son las fechas de pago en octubre de 2026?

Los pagos de SSI suelen depositarse el primer día de cada mes. Para octubre de 2026, la fecha prevista fue el jueves 1 de octubre. Sin embargo, y como el 1 de noviembre cae domingo, el pago de ese mes se adelantará al viernes 30 de octubre. Por lo tanto, este mes contará con dos desembolsos del programa.

¿Quiénes pueden recibir el SSI?

SSI está dirigido a adultos y niños que cumplen con los siguientes requisitos: