Las señales de tránsito son fundamentales para garantizar la seguridad vial, ya que permiten identificar prohibiciones, advertencias y normas que deben respetar tanto los conductores como los peatones.

Las señales de tránsito son fundamentales para garantizar la seguridad vial, ya que permiten identificar prohibiciones, advertencias y normas que deben respetar tanto los conductores como los peatones.

Entre ellas, se encuentra la señal R9-4, que establece una restricción específica que muchas personas pueden desconocer. Conocer qué significa puede ayudar a evitar situaciones de riesgo y posibles infracciones.

¿Qué significa la señal de tránsito R9-4?

La señal de tránsito significa “No Hitchhiking”, es decir, “prohíbido pedir aventones”. Se usa en Estados Unidos para indicar que las personas no pueden ubicarse junto a la carretera o sobre la misma para solicitar un viaje a un conductor que circule.

De acuerdo al Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control del Tráfico (MUTCD), esta señal pertenece a la categoría de señales reglamentarias destinadas a regular el comportamiento de peatones y otros usuarios de la vía pública.

También existe una variante identificada como R9-4a, que transmite el mismo mensaje mediante palabras en lugar de un símbolo.

También existe una variante identificada como R9-4a, que transmite el mismo mensaje mediante palabras en lugar de un símbolo. Chat GPT | El cronista USA

¿Por qué es importante conocer esta señal?

Conocer el significado de la señal R9-4 es importante tanto para los peatones como para los conductores, ya que permite identificar los lugares donde está prohibido solicitar aventones.

Su objetivo es evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad vial, especialmente en zonas donde es peligroso detener el tránsito.