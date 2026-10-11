The Senior Citizens League (TSCL), una organización de defensa de adultos mayores, proyectó un COLA de entre 3,5% y 3,6%.

Más de 70 millones de personas en Estados Unidos están a días de conocer cuánto crecerá su cheque del Seguro Social en 2027. Se trata del ajuste por costo de vida, conocido como COLA, que la Administración del Seguro Social (SSA) aplica cada año para que los beneficios no pierdan valor frente a la inflación.

Cuándo se anuncia el COLA 2027

La SSA tiene previsto dar a conocer el COLA 2027 el 14 de octubre de 2026. Es la fecha en la que, por lo general, se confirma el ajuste que regirá para el año siguiente.

El número depende de un dato clave: el índice de inflación de septiembre que publica la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Por eso, ante eventuales demoras en la difusión de datos oficiales, el anuncio podría reprogramarse.

Cuánto subirían los beneficios: las proyecciones

El porcentaje definitivo lo fija la SSA, pero mientras tanto distintos especialistas elaboran estimaciones. Es importante aclarar que son proyecciones, no cifras oficiales:

The Senior Citizens League (TSCL) , una organización de defensa de adultos mayores, proyectó un COLA de entre 3,5% y 3,6% .

Mary Johnson, analista independiente en temas de Seguro Social y Medicare, lo estimó en torno al 3,4%.

Ambas estimaciones bajaron respecto de las de comienzos del verano boreal, cuando habían llegado a rondar el 3,8%. Como referencia, el COLA que rigió en 2026 fue del 2,8%, de modo que un valor en torno al 3,5% implicaría un aumento algo mayor que el del año anterior.

La SSA tiene previsto dar a conocer el COLA 2027 el 14 de octubre de 2026. Mehaniq

Cómo se calcula el ajuste

El COLA no surge de una decisión discrecional, sino de una fórmula fija. La SSA compara el CPI-W (el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y administrativos) del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) con el del mismo período del último año en que hubo un ajuste.

El resultado se redondea a la décima de punto porcentual más cercana. Si no hay aumento de precios, no hay COLA. Según TSCL, los datos de julio (3,4%) y agosto (3,5%) ya marcaban esa tendencia antes del cierre del cálculo.

Cuánto sumaría al cheque mensual

El impacto en dólares depende del monto que cobra cada persona. A modo de referencia, TSCL estimó que un COLA del 3,6% representaría alrededor de USD 69,75 adicionales por mes para un beneficiario promedio. El número exacto variará según el beneficio de cada uno y recién se podrá calcular con precisión una vez que la SSA publique el porcentaje oficial.