Los cambios deben informarse antes del día 10 del mes siguiente.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) advirtió que determinados cambios en la situación personal y económica de los beneficiarios pueden afectar los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El organismo explicó que las modificaciones en los ingresos, el empleo, los recursos económicos o las condiciones de vivienda deben informarse para evitar pagos incorrectos y posibles sanciones.

Seguro Social: ¿qué cambios pueden afectar los pagos de SSI?

Según informó la SSA, las personas que reciben SSI o están solicitando el beneficio deben comunicar cualquier modificación que pueda afectar su elegibilidad o el monto mensual que reciben.

Entre los principales cambios que deben informar se encuentran:

Ingresos : modificaciones en salarios, pensiones o beneficios por desempleo.

Recursos económicos: cambios en cuentas bancarias, vehículos o propiedades.

Empleo: comenzar a trabajar, dejar un empleo o cambiar de trabajo.

Domicilio: cualquier cambio de dirección.

Situación de vivienda : cuando alguien se muda al hogar o deja de vivir allí, o cuando el beneficiario ingresa o sale de determinadas instituciones.

Estado civil: matrimonio, divorcio o separación.

Estatus migratorio: cambios en la ciudadanía o situación migratoria.

Los ingresos y la situación personal pueden modificar el monto mensual que reciben los beneficiarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, quienes estén casados y vivan con su cónyuge deben informar los cambios que lo afecten. Si el beneficio se solicita para un menor, también deben comunicarse determinadas modificaciones relacionadas con sus padres.

¿Hasta cuándo deben informar los cambios para evitar sanciones?

La SSA establece que los beneficiarios deben informar los cambios a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquel en que se produjeron.

En el caso de quienes trabajan, el organismo recomienda declarar los salarios mensuales antes del día 6 del mes siguiente al pago, para evitar recibir montos superiores al que le corresponden y luego tener que devolverlos.

No comunicar la información a tiempo puede provocar pagos incorrectos, la obligación de devolver el dinero recibido en exceso y posibles sanciones que reduzcan el beneficio.

¿Cómo informar los cambios al Seguro Social?

Para comunicar modificaciones que no estén relacionadas con los salarios, los beneficiarios pueden llamar al 1-800-772-1213, seleccionar la opción 7 para recibir atención en español o comunicarse con una oficina local del Seguro Social.

Quienes necesiten declarar sus ingresos laborales también pueden utilizar su cuenta my Social Security, la aplicación móvil para informar salarios y otros canales habilitados por la SSA.

El organismo recomienda mantener la información actualizada para evitar interrupciones y garantizar que los pagos de SSI correspondan a la situación de cada beneficiario.