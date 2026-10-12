Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios, quiénes quedan excluidos y cómo consultar el estado del pago.

Millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos ya cobraron o están por recibir un pago único de US$90 durante octubre de 2026 destinado a aliviar parte del costo de las primas de la cobertura médica federal. Dicho reembolso llega después de que la prima mensual estándar de la Parte B aumentara a US$202,90 este año.

Sin embargo, el dinero no está disponible para todos los afiliados. Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), alrededor de 20,8 millones de personas reúnen los requisitos para cobrarlo, mientras que otros beneficiarios quedan excluidos por el tipo de cobertura que tienen o por su situación económica.

Este pago se realiza mediante depósito directo o cheque en papel, según la modalidad de cobro de cada persona.

Quiénes reciben el pago de US$90 de Medicare en octubre

Alrededor de 20,8 millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos pueden recibir un pago único de US$90 en octubre de 2026, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). El reembolso busca ayudar a compensar el costo de la prima de la Parte B, que cubre consultas médicas, atención ambulatoria y otros servicios de salud.

Para acceder al dinero, los beneficiarios deben cumplir con estos requisitos:

Estar inscritos en Medicare Original , específicamente en la Parte B.

Residir en Estados Unidos.

No recibir asistencia de Medicaid para pagar la prima de Medicare.

No pagar un monto adicional por ingresos elevados, conocido como IRMAA (Income-Related Monthly Adjustment Amount).

En 2026, la prima mensual estándar de Medicare Parte B es de US$202,90, por lo que el reembolso de US$90 cubre una parte de ese costo, un pago que se realiza un sola vez y no representa un aumento permanente del programa.

El beneficio busca aliviar el costo de las primas médicas en 2026, pero no alcanza a todos los beneficiarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes quedan excluidos del pago de US$90 de Medicare

No todos los afiliados a Medicare pueden recibir el reembolso ya que de acuerdo con los CMS, quedan excluidos los siguientes grupos:

Inscritos en Medicare Advantage : quienes tienen esta modalidad de cobertura, administrada por aseguradoras privadas, no califican para el pago.

Beneficiarios que pagan el ajuste IRMAA : las personas que abonan una prima adicional debido a sus ingresos quedan fuera del beneficio.

Personas que reciben ayuda de Medicaid : quienes cuentan con asistencia de este programa para pagar sus primas de Medicare no son elegibles.

Beneficiarios que viven fuera de Estados Unidos: el reembolso está destinado a quienes residen en el país.

Cómo consultar si llegó el pago de US$90 de Medicare y qué hacer si todavía no aparece

Un grupo de beneficiarios elegibles recibieron el depósito directo de US$90 alrededor del 8 de octubre de 2026. Sin embargo, quienes no cobran mediante esta modalidad recibirán un cheque en papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante octubre, enviado a la dirección postal registrada en Medicare.

Para comprobar si el dinero llegó, se recomienda seguir estos pasos:

Revisar los movimientos bancarios: aquellos reciben el pago por depósito directo deben buscar un ingreso de US$90 alrededor del 8 de octubre .

Controlar el correo postal: quienes no tienen depósito directo deben revisar la correspondencia durante octubre. El cheque pueden incluir el concepto “Medicare Improvement Fund Payment $90 Payment to Offset October Premium” .

Consultar si corresponde el beneficio: para verificar la elegibilidad, se puede llamar a Medicare al 1-800-633-4227.

Preguntar por el estado del pago: quienes necesitan saber si el dinero fue enviado pueden comunicarse con la Administración del Seguro Social al 1-800-722-1213, a partir del 15 de octubre de 2026.

Es importante resaltar entre las dos consultas telefónicas, por un lado Medicare permite verificar si la persona reúne los requisitos, mientras que la Administración del Seguro Social brinda información sobre el estado del pago.

Si el depósito todavía no aparece o el cheque no llegó, los beneficiarios pueden utilizar estos canales oficiales para consultar su situación o ingresar al sitio oficial de CMS en el apartado de preguntas frecuentes.