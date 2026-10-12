Algunos beneficiarios recibirán un depósito más antes de que termine el mes.

Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en Estados Unidos recibirán el viernes 30 de octubre de 2026 un depósito correspondiente al mes siguiente.

Por qué la SSA adelantará el pago del Seguro Social al 30 de octubre

La Administración del Seguro Social (SSA) adelantará el pago de noviembre porque el 1 de ese mes cae domingo, una modificación del calendario que permitirá a los titulares elegibles cobrar antes de los habitual.

El SSI suele pagarse el primer día de cada mes, pero cuando esa fecha cae en sábado, domingo o un feriado federal, la SSA programa el depósito para el último día hábil anterior.

El depósito anticipado no modifica el monto del beneficio ni significa que el beneficiario recibirá dinero adicional.

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de envío antes de comunicarse con la entidad. SSA

Quiénes recibirán el depósito el 30 de octubre

El pago del viernes 30 corresponde a las personas que reúnen los requisitos para recibir el SSI. El programa federal está dirigido principalmente a personas mayores de 65 años, personas ciegas o con discapacidad que cumplen con los límites de ingresos y recursos establecidos.

Quiénes recibirán tres depósitos del Seguro Social en octubre

Un grupo de beneficiarios podrá recibir tres depósitos durante octubre:

Jueves 1 de octubre : pago del SSI correspondiente a octubre.

Viernes 2 de octubre : pago regular del Seguro Social para quienes cobran según el calendario del día 3, adelantado porque el 3 de octubre cae sábado.

Viernes 30 de octubre: pago del SSI correspondiente a noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.

Cuándo cobran los jubilados del Seguro Social en octubre

Los jubilados que cobran bajo el calendario habitual de la SSA reciben sus pagos según el día de nacimiento. Las fechas de octubre son:

Miércoles 14 : quienes nacieron entre el 1 y el 10.

Miércoles 21 : quienes nacieron entre el 11 y el 20.

Miércoles 28: quienes nacieron entre el 21 y el 31.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y determinados grupos con reglas específicas pueden tener un calendario diferente.