Las cortadoras estuvieron disponibles hasta julio de este año.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) es la encargada en Estados Unidos de resguardar a los consumidores frente a “riesgos irrazonables de lesiones” relacionados con el uso de los productos que se comercializan en el país.

En ese sentido, a través de su sitio web oficial anunció el retiro del mercado de cortadoras de césped con ruedas por riesgo de incendio.

El comunicado oficial explica que estas máquinas fueron comercializadas por Ace, TSC, Bomgaars y otras tiendas de Estados Unidos desde noviembre 2022 hasta julio de 2026 y se brindaron instrucciones para los consumidores que las hayan adquirido.

Cuáles son las cortadoras de césped retiradas del mercado

El retiro afecta aproximadamente a 42,860 unidades de cortadoras de césped con ruedas de empuje de los modelos Pilot y Premier de DR Power Equipment. Además, se indica que 340 unidades se vendieron en Canadá.

Las unidades retiradas fueron especificadas en esta tabla de CPSC:

Tabla compartida que especifica los detalles de las cortadoras de césped afectadas por el retiro. Captura de pantalla CPSC.

Descripción del producto

La agencia indica que las cortadoras de césped retiradas son naranjas y negras, con el logo de DR Power. Cada una de ellas dice “Premier” o “Pro” según corresponda y el número de modelo puede consultarse en la etiqueta ubicada en el lateral del chasis.

Dónde se vendieron

Las cortadoras fueron comercializadas por entre 380 y 550 dólares en

Ace

TSC

Bomgaars

Tiendas para el hogar

Ferreterías

Tiendas de equipos eléctricos

En línea en drpower.com

Por qué se retiraron del mercado estas cortadoras de césped

“ El césped y los restos pueden acumularse en las podadoras y prenderse fuego, lo que supone un riesgo de lesiones graves o muerte por incendio y quemaduras ”, advierte CPSC.

En ese sentido, se indica que la empresa recibió 19 informes de accidentes por incendios, dos de ellos reportando lesiones leves como ampollas.

Qué deben hacer quienes compraron las cortadoras de césped retiradas del mercado

La instrucción para consumidores es suspender cuanto antes el uso y contactarse con la compañía (recall@drpower.com) para que se entregue un kit gratuito para reparar el equipo. De tener dudas sobre cómo usarlo, también se podrá programar una instalación sin costo.