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PepsiCo retiró del mercado 122.021 cajas de Gatorade de 28 onzas distribuidas en estados de Estados Unidos, según el registro de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La medida, iniciada voluntariamente por la compañía el pasado 25 de septiembre, involucra cuatro variedades: Gatorade Lemon Lime, Gatorade Lemon Lime Zero, Gatorade Orange y Gatorade Orange Zero, debido a la presencia de amarillo n°5 y/o amarillo n°6 no declarados en el etiquetado.

El retiro figura ante la FDA como Recall H-0009-2027, con clasificación Clase II, y continúa en curso. Los productos alcanzados fueron distribuidos en 37 estados.

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PepsiCo retiró Gatorade en Estados Unidos: a qué sabores afecta

La retirada alcanza exclusivamente determinadas unidades de cuatro productos de Gatorade en presentación de 28 onzas:

  • Gatorade Lemon Lime
  • Gatorade Lemon Lime Zero
  • Gatorade Orange
  • Gatorade Orange Zero

El motivo informado en el registro es la presencia de Yellow No.5 y/o Yellow No.6 que no fueron declarados en la información correspondiente del producto.

La FDA identifica a PepsiCo Inc., con sede en Purchase, Nueva York, como la empresa responsable de la retirada.
La FDA identifica a PepsiCo Inc., con sede en Purchase, Nueva York, como la empresa responsable de la retirada.

La medida se produce además en un momento en que la FDA está impulsando una transición para reducir los colorantes sintéticos derivados del petróleo en los alimentos comercializados en Estados Unidos.

¿En qué estados de Estados Unidos hay alerta?

Los productos incluidos en la retirada fueron distribuidos en 37 estados:

  1. Alaska
  2. Alabama
  3. Arkansas
  4. Arizona
  5. California
  6. Colorado
  7. Florida
  8. Georgia
  9. Hawái
  10. Iowa
  11. Idaho
  12. Illinois
  13. Indiana
  14. Kansas
  15. Kentucky
  16. Luisiana
  17. Michigan
  18. Minnesota
  19. Misuri
  20. Misisipi
  21. Carolina del Norte
  22. Dakota del Norte
  23. Nebraska
  24. Nueva Jersey
  25. Nuevo México
  26. Nevada
  27. Nueva York
  28. Ohio
  29. Oklahoma
  30. Pensilvania
  31. Carolina del Sur
  32. Dakota del Sur
  33. Tennessee
  34. Texas
  35. Utah
  36. Washington
  37. Wisconsin

¿Cuáles son los lotes de Gatorade retirados por la FDA?

El registro de la FDA identifica diversos códigos de lote y fechas vinculadas a los productos. Algunos de ellos son:

  • Lote 091026 DL — 7 de junio de 2027.
  • Lote 091126 DL — 8 de junio de 2027.
  • Lote 072226 DT — 18 de abril de 2027.
  • Lote 072426 TL — 20 de abril de 2027.
  • Lote 073126 TL — 27 de abril de 2027.
  • Lote 072926 TL — 25 de abril de 2027.
  • Lote 073026 TL — 25 de abril de 2027.
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¿Gatorade dejará de usar colorantes artificiales?

PepsiCo ya había establecido compromisos para modificar ciertos productos de Gatorade. Según la información suministrada, la compañía tiene previsto eliminar los colorantes artificiales de su gama completa de barras de polvos en la primavera de 2026.

El plan también contempla retirar los colorantes FD&C de productos Gatorade Thirst Quencher y Gatorade Zero de los sabores ponche de frutas, limón-lima y naranja durante el otoño de 2026.

Por su parte, la FDA autorizó nuevos colorantes, pero provenientes de fuentes naturales como parte del proceso. Entre ellos figuran el azul de extracto de Galdieria, el extracto de flor de guisante mariposa y el fosfato de calcio.