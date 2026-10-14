El reconocido actor y director de Hollywood decidió donar 128 acres a un proyecto contra inundaciones y restauración de hábitats ribereños.

En 1995, el actor Clint Eastwood y su exesposa compraron el rancho Odello, un antigua granja de alcachofas de 54 hectáreas ubicada junto al río Carmel, en California. La propiedad contaba con derechos de agua y autorización para el desarrollo residencial.

Sin embargo, a finales de 1997, Clint y Margaret Eastwood tomaron una decisión que se concretaría de forma progresiva y que formaría parte de un plan más amplio para proteger a la zona contra las inundaciones provocadas por las crecidas del río.

¿Qué decisión tomó Clint Eastwood con esta propiedad?

El matrimonio decidió preservar el terreno en lugar de convertirlo en un proyecto de urbanización para aprovechar su potencial inmobiliario. En su lugar, realizaron dos donaciones a Big Sur Land Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger los espacios naturales del condado de Monterey.

Primero, donaron 49 acres de la propiedad en 1997 y, posteriormente, otros 79 acres en 2016, destinados a impulsar un proyecto de restauración ambiental.

¿Por qué esta decisión es importante para la zona?

La región de California en la que se ubica el rancho que donó Eastwood es propensa a las inundaciones debido a las lluvias intensas y las crecidas del río Carmel.

Esta decisión promueve la preservación de terrenos agrícolas que pueden funcionar como llanuras de inundación, permitiendo que el agua se extienda sin afectar directamente a las viviendas y los negocios de la zona.

En 1995, el actor Clint Eastwood y su exesposa compraron el rancho Odello, un campo de 54 hectáreas ubicado junto al río Carmel, en California. La propiedad contaba con derechos de agua y autorización para el desarrollo residencial. Wikimedia Commons

¿Cuál es el plan del que forma parte esta donación?

Las tierras que donó el actor de Hollywood forman parte del proyecto Carmel River Floodplain Restoration and Environmental Enhancement (Carmel River FREE). Su objetivo es recuperar las llanuras de inundación de esta región y reducir los riesgos que enfrentan las comunidades cercanas.

El proyecto contempla distintas intervenciones, como retirar partes de los diques existentes para permitir que el agua fluya hacia terrenos naturales y restaurar aproximadamente 100 acres de hábitats ribereños y humedales, entre otras medidas.

La iniciativa busca demostrar que la recuperación de espacios naturales también puede funcionar como una herramienta de protección para las comunidades frente a eventos como las inundaciones.

¿Cuál era el valor de la propiedad?

En 1997, cuando Eastwood comenzó a donar partes de la propiedad, el campo tenía un valor de 6 millones de dólares.