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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retiró del mercado jabones para manos porque habrían estado expuestos a peligrosas bacterias. La empresa Intercon Chemical Co. ordenó que se quiten 2696 cajas de jabón líquido que se comercializaban en 15 estados.
De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bacterias que habrían infectado a los productos podrían tener efectos peligrosos para quienes los compraron.
¿Con que bacterias estarían contaminados los jabones que se retiraron del mercado?
De acuerdo al informe de la FDA, los jabones podrían estar contaminados con varios tipos de bacterias como:
- Pseudomonas aeruginosa.
- Pseudomonas putida.
- Pseudomonas monteilii.
- Serratia marcescens.
- Serratia nematodiphila.
Todas son bacterias ambientales capaces de infectar humanos y a las que son especialmente sensibles las personas con sistemas inmunes debilitados.
La FDA le asignó un nivel de riesgo de Clase II, que significa que el uso de los productos puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.
Lista: ¿Cómo reconocer los productos afectados?
Los jabones tienen fecha de vencimiento para el 2028, por lo que aún podrían encontrarse dentro de las casas de los consumidores. Según la FDA, los jabones retirados del mercado son:
- Jabón líquido espumoso para manos Intercon con aroma a pera y aloe , 28.7 fl. oz.: UPC 789745002981; códigos de lote AF97312, 26-01001, 26-01803; consumir preferentemente antes del 01/12/2028, 03/13/2028, 03/28.
- Jabón líquido espumoso para manos Clearly Better by Intercon con aroma a pera , 34 onzas líquidas: UPC 789745002615; códigos de lote 26-01001, 26-01803; fecha de caducidad: 13/03/28, 28/03.
- Jabón líquido espumoso para manos Summit 150 , 28.7 onzas líquidas: UPC 810080570030; códigos de lote BF97303, BF97304, BF97305; consumir preferentemente antes del 02/03/2028, 02/04/2028, 02/05/2028.
- Jabón líquido espumoso para manos Vestis, aroma a pera fresca , 33.8 onzas líquidas: UPC 810080570405; código de lote 26-03091; consumir preferentemente antes del 28/05.
- Jabón líquido para manos Laura Lynn con aroma a miel y manzana , 8 onzas líquidas: UPC 086854074305; códigos de lote C3576, 26-01804; consumir preferentemente antes del 11/05/26, 03/28.
- Jabón de manos espumoso con aroma a pera y humectantes Laura Lynn , 224 ml: UPC 08685407408; código de lote 26-01001; fecha de caducidad: 13/03/28.
¿De qué estados fueron retirados estos jabones para manos?
Los jabones eran comercializados en puntos de venta mayoristas y minoristas de 15 estados:
- California
- Georgia
- Illinois
- Iowa
- Maryland
- Mississippi
- Nebraska
- Nueva York
- Carolina del Norte
- Dakota del Norte
- Pensilvania
- Carolina del Sur
- Texas
- Washington
- Wisconsin
La FDA recomienda no usar los productos o dejar de utilizarlos si se detecta que tiene uno en casa. La empresa podría contactar a los clientes afectados por correo electrónico, correo postal o teléfono.