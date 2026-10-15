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Su presencia ayuda a los conductores a identificar situaciones en las que deben prestar atención a los controles de tránsito.

En Estados Unidos, las señales de tránsito no solo indican límites de velocidad, cruces o prohibiciones: algunas también advierten sobre dispositivos tecnológicos utilizados para vigilar las vías.

Una de ellas es la placa R10-19P, un letrero rectangular blanco con borde negro que muestra el dibujo de una cámara frontal, un símbolo que puede generar dudas entre los conductores.

La señal forma parte de los dispositivos contemplados en el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), la guía federal que establece criterios para las señales, los semáforos y otros elementos de control del tránsito en Estados Unidos.

Qué significa la señal de tráfico en blanco y negro con una cámara de fotos y el flash activado

La señal R10-19P es una advertencia sobre el uso de cámaras para el control del tránsito. Su pictograma representa una cámara frontal y permite identificar visualmente que existe un dispositivo de vigilancia o fiscalización relacionado con la circulación vehicular.

Estas señales permiten advertir a los conductores sobre la posible presencia de sistemas de control mediante imágenes. Shutterstock

Qué controlan las cámaras

Las cámaras pueden formar parte de programas de fiscalización vial y ayudar a las autoridades a documentar determinadas conductas en la carretera:

Exceso de velocidad : algunos sistemas registran vehículos que superan el límite establecido.

Semáforos en rojo : ciertas cámaras documentan el paso de vehículos cuando la luz roja está encendida.

Otros controles autorizados: algunas jurisdicciones emplean tecnologías de vigilancia para fines específicos, según sus normas.

Qué hacer si encuentran una señal de cámara

Lo más importante es mantener una conducción segura y cumplir las normas de la vía. Si el letrero aparece junto a un límite de velocidad, un semáforo o una advertencia adicional, el conductor debe prestar atención al conjunto de indicaciones y no interpretar el pictograma de manera aislada.

También conviene recordar que las reglas de fiscalización pueden cambiar según el lugar. Antes de conducir por una ciudad o un estado que no conoce, es recomendable consultar la información oficial de las autoridades de tránsito locales.