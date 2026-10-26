Haynes Furniture y The Dump anunciaron el cierre definitivo de sus 12 tiendas en Estados Unidos tras 128 años de trayectoria familiar.

Una histórica empresa de muebles de Estados Unidos anunció el cierre definitivo de sus tiendas después de 128 años de trayectoria familiar. Se trata de Haynes Furniture, una cadena que también opera los locales The Dump Luxe Furniture Outlets y que comenzó una liquidación de sus productos antes de despedirse del mercado.

Según informó SB360 Capital Partners, la firma encargada de organizar las ventas por cierre, la liquidación comenzó el 8 de octubre de 2026. El proceso incluye muebles, colchones y alfombras, con descuentos y nuevas rebajas previstas a medida que avance la venta.

¿Qué cadena de muebles cierra en Estados Unidos después de 128 años?

Haynes Furniture es una empresa familiar que desarrolló su actividad comercial principalmente en Virginia. Su historia se remonta a 1898 y, durante cuatro generaciones, estuvo vinculada a la venta de muebles y artículos para el hogar.

Con el paso de los años, la familia también desarrolló The Dump Luxe Furniture Outlets, una cadena especializada en muebles de marcas reconocidas, productos de lujo y artículos provenientes de excedentes de inventario o colecciones anteriores.

El presidente ejecutivo de la compañía, E.J. Strelitz, describió el cierre como el final de una etapa para la familia, sus empleados y los clientes que acompañaron al negocio durante generaciones.

La empresa confirmó que ambas marcas dejarán de operar definitivamente, aunque no informó una fecha única para el cierre final de todos los establecimientos.

¿Dónde están las 12 tiendas de muebles que cerrarán en Estados Unidos?

El anuncio comprende cuatro locales de Haynes Furniture en Virginia y ocho establecimientos de The Dump, distribuidos en cinco estados.

Las tiendas incluidas en el proceso son:

Haynes Furniture — Virginia

Newport News: 12620 Jefferson Avenue.

Richmond: 6550 Hull Street Road.

Richmond: 9515 West Broad Street.

Virginia Beach: 5324 Virginia Beach Boulevard.

The Dump Luxe Furniture Outlets

Arizona: Tempe, 1345 West Elliot Road.

Georgia: Atlanta, 815 Sidney Marcus Boulevard.

Illinois: Deerfield, 250 South Waukegan Road.

Illinois: Lombard, 2860 South Highland Avenue.

Texas: Houston, 10251 North Freeway.

Texas: Irving, 2700 Ranch Trail.

Virginia: Norfolk, 801 North Military Highway.

Virginia: Richmond, 7204 Brook Road.

La compañía incluyó estas ubicaciones en su anuncio oficial de cierre. Sin embargo, los horarios y la disponibilidad de productos pueden variar durante la liquidación.

¿Cómo será la liquidación de US$100 millones de Haynes Furniture y The Dump?

La liquidación comenzó el jueves 8 de octubre de 2026 y está organizada con la colaboración de SB360 Capital Partners.

De acuerdo con un segundo comunicado de la empresa, la venta de The Dump incluye mercadería con un valor minorista aproximado de US$100 millones.

Entre los artículos ofrecidos se encuentran:

Muebles para distintos ambientes del hogar.

Colchones de marcas reconocidas.

Alfombras y piezas de decoración.

Productos de lujo y artículos de colecciones anteriores.

La empresa adelantó que habrá descuentos importantes y nuevas reducciones de precios durante el proceso de liquidación.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las tiendas de Haynes Furniture y The Dump?

El comunicado confirmó el cierre permanente de ambas cadenas, pero no estableció una fecha definitiva para el último día de atención de cada sucursal.

Por ese motivo, quienes deseen aprovechar la liquidación deberán consultar directamente con los establecimientos para conocer los horarios, los productos disponibles y las condiciones de compra.

La empresa informó que las rebajas continuarán durante el proceso de cierre, que marcará el final de una trayectoria comercial de 128 años en Estados Unidos.