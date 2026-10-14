Es un trámite esencial para mantener el carné de conducir en regla.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) indica a todos los nuevos residentes del estado que tienen un plazo de 30 días para poder cambiar su licencia de conducir de otro estado a una de NY.

Para realizar esta gestión será necesario que la licencia actual del titular cumpla con determinados requisitos. Aquí te contamos qué condiciones deberán y qué documentos serán solicitados.

Cambiar la licencia de conducir de Nueva York: quiénes deben hacerlo en 30 días

Las autoridades especifican que es necesario cambiar la licencia de conducir dentro de los 30 días de ser considerado residente para mantener en regla el carné de circulación.

La elegibilidad dependerá de que la licencia actual del titular que se mudó de estado, territorio de Estados Unidos o provincia canadiense cumpla con los siguientes requisitos:

Tenga una fotografía del titular

Esté vigente o venció dentro de 24 meses

Haya sido emitida al menos 6 meses antes de que se solicite una licencia de conducir en Nueva York

Es importante considerar que, de acuerdo con lo indicado por el DMV, los estudiantes de otros estados o países no son considerados residentes, por lo que no deben cambiar el carné de conducir.

La licencia de conducir de otro estado debe cambiarse por una de Nueva York a los 30 días de convertirse en residentes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se realiza el trámite del cambio

Las autoridades especifican que el trámite sólo puede realizarse en persona acudiendo a una oficina del DMV y, con este fin, se tendrá que:

Pasar una prueba de visión del DMV o traer un informe aprobado que acredite que se cumplen con los estándares de visión.

Llevar y entregar la licencia de otro estado.

Pagar las tasas correspondientes

Quienes quieran conocer específicamente los documentos que requerirán en cada caso, podrán utilizar la herramienta oficial para realizar una evaluación propia.

Cuánto durará la licencia que Nueva York otorgará

Una vez se haya completado el trámite, NY emitirá una licencia de conducir válida por hasta 5 años.