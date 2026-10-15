El uso correcto de las sillas es fundamental para garantizar seguridad a los niños que viajen en auto.

La seguridad de los niños durante los viajes en auto depende, entre otros factores, del uso correcto de las sillitas infantiles. La posición en la que viajan es especialmente importante durante los primeros años de vida.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) establece recomendaciones según la edad, el peso y la altura de cada niño. En particular, indica que los menores de un año siempre deben viajar mirando hacia atrás.

Sin embargo, cumplir un año no significa que sea momento de cambiar la orientación de la sillita. La agencia recomienda mantener esa posición durante el mayor tiempo posible, siempre que el niño no supere los límites establecidos por el fabricante.

¿A partir de qué edad los niños pueden viajar mirando hacia adelante?

Según la NHTSA, los niños de entre 1 y 3 años deben continuar viajando mirando hacia atrás durante el mayor tiempo posible, ya que esta posición ofrece una mayor protección.

El cambio a una sillita orientada hacia adelante puede realizarse cuando el niño alcanza el límite máximo de peso o altura permitido por el fabricante para viajar mirando hacia atrás.

Por lo tanto, la decisión depende del crecimiento del niño y de las características de la sillita utilizada.

Cuando llega ese momento, la NHTSA recomienda utilizar una sillita orientada hacia adelante que cuente con arnés y correa de sujeción, elementos diseñados para limitar el movimiento del niño en caso de choque.

¿Por qué es más seguro que los niños viajen mirando hacia atrás?

La NHTSA explica que las sillitas orientadas hacia atrás cuentan con un arnés que sostiene al niño y permite que el asiento acompañe su movimiento durante un choque.

De esta manera, ayudan a reducir la tensión sobre el cuello y la médula espinal, zonas especialmente vulnerables durante los primeros años de vida.

Por ese motivo, la agencia recomienda no adelantar el cambio de orientación mientras el niño pueda continuar utilizando de forma segura una sillita que mire hacia atrás.

El cambio a una sillita orientada hacia adelante puede realizarse cuando el niño alcanza el límite máximo de peso o altura permitido por el fabricante para viajar mirando hacia atrás. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

¿Qué otras recomendaciones hace la NHTSA para viajar con niños?

Además de la orientación de la sillita, la agencia estadounidense señala una serie de medidas para mejorar la seguridad de los menores dentro del vehículo:

Elegir una sillita adecuada para la edad, el peso y la altura del niño.

Respetar los límites del fabricante y revisar las instrucciones de instalación.

Mantener a los menores en el asiento trasero al menos hasta los 13 años.

Utilizar una sillita con arnés y correa de sujeción cuando el niño comience a viajar mirando hacia adelante.

Cambiar a un asiento elevador cuando supere los límites de peso o altura de la sillita orientada hacia adelante.

La entidad también recuerda que es importante utilizar correctamente el sistema de retención infantil en todos los viajes, incluso en los trayectos cortos.