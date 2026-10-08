Quienes circulan por las calles y carreteras de Estados Unidos pueden encontrarse con esta señal antes de una isla, obstrucción o divisor.

Algunas señales de tránsito en Estados Unidos pueden resultar poco intuitivas para quienes no están familiarizados con el sistema vial del país norteamericano. Entre ellas, se encuentra una señal rectangular con dos flechas negras que apuntan hacia abajo, que aparece en determinados puntos de la calzada para orientar la circulación frente a un elemento ubicado en el camino.

Dicha señal forma parte del MUTCD, el manual federal que establece criterios para las señales, marcas y otros dispositivos utilizados en las calles y carreteras estadounidenses.

Identificada como W12-1, “Double Arrow”, tiene una indicación concreta para quienes circulan por la vía y entenderla permite interpretar correctamente la señalización del lugar y saber cómo continuar cuando aparece frente al vehículo.

¿Qué significa la señal de tráfico con dos flechas negras hacia abajo?

La señal W12-1 conocida en Estados Unidos como “Double Arrow”, significa que existe una obstrucción, isla de tránsito o divisor de la calzada delante y que los vehículos pueden pasar por cualquiera de los dos lados. La señal forma parte del Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), que establece los estándares nacionales para la señalización y otros dispositivos de control del tránsito.

Las dos flechas apuntando hacia abajo representan las dos alternativas de circulación disponibles para superar el elemento ubicado en la vía, por lo tanto, la señal no indica que el conductor deba tomar obligatoriamente el lado derecho o el izquierdo.

La "Double Arrow" pertenece a una categoría específica de señales del MUTCD. Shutterstock

¿Qué debe hacer el conductor al encontrar la señal de tráfico con dos flechas negras que apuntan hacia abajo?

Al encontrar esta señal, el conductor deben continuar por uno de los dos lados habilitados para superar la obstrucción o el divisor, pero la elección dependerá de la configuración de la calzada y de las demás señales y marcas viales que estén presentes en el lugar.

¿Dónde puede aparecer esta señal de tránsito W12-1 “Double Arrow”?

El MUTCD establece que la W12-1 puede utilizarse en una isla de tránsito, delante de una obstrucción o frente a un divisor de la calzada cuando el tránsito puede circular por ambos lados del elemento.

Cuando se coloca en una isla, la señal se ubica cerca del extremo por el que se aproxima el tránsito, pero si se utiliza para advertir una obstrucción, la señal de tráfico puede instalarse sobre ella o inmediatamente delante, de acuerdo con las especificaciones del MUTCD.