El corredor ya funciona en el Bronx y busca agilizar los viajes de unos 39.000 pasajeros, según NYC DOT.

Nueva York inauguró un nuevo corredor exclusivo para buses en el Bronx, una obra pensada para agilizar los viajes de miles de pasajeros que utilizan diariamente el tránsito en una de las zonas con mayor demanda de autobuses de la ciudad.

El Tremont Avenue Busway comenzó a funcionar el pasado 19 de septiembre. En este sentido, el corredor fue diseñado para aumentar la velocidad y la confiabilidad del servicio, además de incorporar modificaciones destinadas a mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

El proyecto beneficia principalmente a los usuarios de la línea Bx36, utilizada por 39.000 pasajeros por día, según New York City Dot (NYC DOT).

¿Dónde está el nuevo corredor exclusivo para buses de Nueva York?

Tremont Avenue Busway está ubicado en el Bronx, sobre Tremont Avenue, el tramo tienen aproximadamente media milla y funciona en ambos sentidos, aunque los límites de velocidad varían según la dirección.

En sentido este, el corredor se extiende desde Thrid Avenue hasta Southern Boulevard, en cuanto al sentido oeste, va desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue. Cabe mencionar que la intervención no se limita a reservar espacio para los buses ya que el proyecto también incorporó mejoras de seguridad en ocho intersecciones, entre ellas Tremont Avenue con Webster Avenue, Third Avenue y Southern Boulevard, con extensiones de las veredas que reducen la distancia que deben recorrer los peatones al cruzar.

El corredor establece reglas de circulación que los ciudadanos deben cumplir para evitar multas. Jaclyn Whitney

¿Qué línea de buses utiliza el corredor?

La línea beneficiada por el corredor en la Bx26, una ruta de buses del Bronx que conecta a los pasajeros con diferentes opciones de transporte público de la ciudad. Según NYC DOT, alrededor de 39.000 pasajeros utilizan diariamente dicha línea de autobuses y este busway busca reducir las demoras provocadas por el tránsito para que los tiempos de viaje sean más previsibles.

Asimismo, esta infraestructura busca mejorar la conexión con otras alternativas de transporte ya que Tremont Avenue permite a los pasajeros acceder a diversas líneas del metro y al Metro-North Railroad, además de conectar con otras rutas locales de buses.

¿Cuáles son los horarios del corredor exclusivo?

El Tremont Avenue Busway funciona todos los días de 6:00 am a 8:00 pm para buses, camiones con seis o más ruedas, vehículos de emergencia, vehículos de Access-A-Ride y bicicletas. Los vehículos particulares, taxis y otros vehículos de pasajeros pueden ingresar para acceder a una propiedad, comercio o estacionamiento, o para realizar un ascenso y descenso de pasajeros, aunque deben salir por el próximo giro a la derecha disponible, según las indicaciones de NYC DOT.

Por otra parte, se permite estacionar en el corredor, siempre y cuando se respeten las señales de estacionamiento correspondientes. El cumplimiento de las normas es controlado mediante agentes de tránsito del NYPD y cámaras automatizadas. El ciudadano que cometa alguna infracción podría recibir multas de entre US$50 y US$250.

En cuanto al horario de 8:00 pm a 6:00 am, NYC DOT explicó que cualquier vehículo puede circular por el corredor ya que, hasta el momento, durante esas horas no se aplican las restricciones específicas del busway, salvo que otra señal indique lo contrario.