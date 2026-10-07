La medida se da en el marco de la temporada de otoño.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York anunció que hasta el próximo 8 de noviembre se aumentará la frecuencia al servicio de fin de semana para trenes Leaf Peeper del Metro-North Railroad.

El objetivo de esta medida es facilitar las visitas hacia el Valle del Hudson durante la temporada de otoño, donde los viajes son más frecuentes.

Este incremento se verá reflejado en un total de 28 unidades adicionales a la frecuencia ordinaria.

Nueva York reforzó el servicio de trenes para los fines de semana: qué recorridos aumentan la frecuencia

La información oficial indica que se añadieron:

Trenes hacia el norte

5 nuevos trenes por la mañana hacia Beacon y Poughkeepsie.

Trenes para quienes se dirigen a Sleepy Hollow

11 trenes exprés entre Grand Central Terminal y Croton-Harmon.

Las paradas se realizan en: Harlem-125th Street, Tarrytown y Ossining.

La medida busca reforzar la frecuencia en temporada alta. Shutterstock

Trenes para volver a Nueva York

Aumentan además la frecuencia por la tarde para quienes tengan que regresar a Manhattan desde el Valle de Hudson:

3 trenes desde Poughkeepsie y Beacon hacia Grand Central Terminal

9 trenes express desde Croton-Harmon hacia Grand Central Terminal, que paran en Ossining, Tarrytown y Harlem-125 th Street.

Cómo se compran los boletos de tren, según MTA

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la manera más sencilla de comprar los boletos es a través de la aplicación TrainTime, aunque también pueden obtenerse boletos físicos en las estaciones.

Qué descuentos ofrece MTA para este servicio

Tanto adultos mayores de 65 años como personas con discapacidad y beneficiarios de Medicare pueden acceder a descuentos de hasta el 50% sobre la tarifa de ida en hora pico.

También existen reducciones de tarifa familiar: hasta cuatro niños de entre 5 y 17 años pueden viajar por 1 dólar cada uno, siempre y cuando lo hagan con un adulto que haya pagado el boleto completo. Los menores de 5 años viajan gratis.

Los alumnos de primaria y secundaria pueden acceder a tarifas especiales en ciertos casos. Los militares en servicio activo pueden pagar la tarifa fuera de punta incluso cuando viajan en hora pico y no deben abonar el recargo por comprar billetes a bordo.

Todos los detalles sobre los descuentos en cada caso específico pueden consultarse clicando aquí.