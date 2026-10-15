Tener ingresos bajos no garantiza el acceso a los beneficios alimentario de WIC en Estados Unidos ya que el programa, administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), establece varios requisitos para que las mujeres embarazadas o en un período de posparto, los bebés y niños menores de cinco años puedan recibir asistencia mediante la tarjeta electrónica eWIC.

Uno de los criterios es el nivel de ingresos del hogar, que debe ajustarse a los límites establecidos según la cantidad de integrantes. Sin embargo, también es necesario cumplir con las condiciones de residencia y pertenecer a una categoría elegible, además de que un profesional de salud determine si existe un riesgo nutricional.

Para el período 2026-2027, el USDA publicó los límites de ingresos que se aplican desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Es por ello que conocer estos montos y la documentación que el usuario debe entregar a la oficina local, permite entender quiénes pueden acceder al programa y qué debe tener en cuenta el beneficiario antes de iniciar el trámite.

¿Por qué tener ingresos bajos no es suficiente para recibir los beneficios alimentario en la tarjeta eWIC?

Tener ingresos bajos es una de las condiciones para acceder al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), pero no garantiza la aprobación de la solicitud porque, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las personas también deben cumplir con otros requisitos para recibir los beneficios alimentarios de WIC, tales como:

Pertenecer a una categoría elegible : pueden solicitar la ayuda las mujeres embarazadas, las que están en el período de posparto o amamantan, y los bebés y niños menores de cinco años. Los padres, abuelos y otras personas a cargo de un niño también pueden iniciar la solicitud en su nombre.

Cumplir con el criterio de ingresos : los ingresos brutos del hogar deben estar dentro de los límites aplicables. Algunas personas que participan en SNAP, Medicaid o TANF pueden cumplir de forma automática con este requisito económico.

Residir en el estado donde se solicita la ayuda : la inscripción se gestiona mediante una agencia de WIC correspondiente al lugar de residencia del beneficiario.

Presentar un riesgo nutricional: un profesional de la salud debe determinar que la persona cumpla con los criterios del programa. Es por ello que la evaluación puede considerar factores médicos, nutricionales o alimentarios.

Tener ingresos por debajo del límite establecido no garantiza el acceso a los beneficios alimentarios de WIC ya que los solicitantes también deben cumplir con criterios de residencia, elegibilidad y riesgo nutricional. Anna Zielinska

¿Cuánto dinero puede ganar una familia para acceder a los beneficios de WIC?

Para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, el USDA establece los siguientes límites de ingresos anuales para hogares de entre una y ocho personas en los 48 estados contiguos y Washington D.C.:

1 persona: US$29,526 al año.

2 personas: US$40,034 al año.

3 personas: US$50,542 al año.

4 personas: US$61,050 al año.

5 personas: US$71,558 al año.

6 personas: US$82,066 al año.

7 personas: US$92,574 al año.

8 personas: US$103,082 al año.

Para consultar los montos mensuales, los límites para familias numerosas y las pautas aplicables el usuario puede ingresar a la tabla oficial de ingresos de WIC para 2026-2027.

¿Qué documentos deben presentar las familias para solicitar la tarjeta eWIC?

Las personas interesadas en recibir los beneficios de WIC deben comunicarse con una agencia del programar en su zona para iniciar la solicitud y coordinar una cita presencial o virtual. Antes de la entrevista, la oficina local les indicará qué información y documentos deben llevar, ya que la documentación requerida puede variar según el estado y las circunstancias del hogar.

Entre los comprobantes que pueden solicitarse se encuentran:

Documentos de identidad: como una licencia de conducir, una identificación estatal, un pasaporte o un certificado de nacimiento de cada persona que se inscribirá.

Comprobante de domicilio: una factura reciente de servicios u otro documento aceptado por la agencia que permita verificar la residencia.

Constancia de ingresos: recibos de sueldo recientes, la última declaración de impuestos o una carta del empleador, según corresponda.

Comprobante de participación en otros programas: documentación de SNAP, Medicaid o TANF, si la persona recibe alguno de estos beneficios.

En este sentido, la USDA realiza una evaluación para determinar si el solicitante cumple con el criterio de riesgo nutricional y es por eso que durante la cita la agencia puede recopilar información de salud y nutrición o indicar qué documentación adicional necesita, ya que no todos los solicitantes deben presentar exactamente los mismos papeles.