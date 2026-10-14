El nuevo monto comenzará a aplicarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027, según el programa.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) confirmó un aumento del 3,6% en los beneficios de jubilación, discapacidad y otros pagos del Seguro Social para 2027, además de los correspondientes al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). La medida alcanzará a unos 76 millones de personas y busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los beneficiarios.

La decisión se conoce en un contexto de nuevas presiones sobre el costo de vida en el país. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) mostraron que la inflación interanual llegó al 3,7% en septiembre de 2026, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles.

Cuánto aumentarán los pagos del Seguro Social en 2027

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, será del 3,6% para 2027. La SSA informó que el incremento alcanzará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social y a aproximadamente 7,3 millones de personas que reciben el SSI . Algunos están anotados en ambos programas. El porcentaje se aplica a los beneficios que correspondan a cada persona.

Como referencia, una persona que actualmente recibe US$1.000 mensuales tendría un incremento de US$36 si el ajuste se calcula sobre ese monto, para llegar a US$1.036. Quien recibe US$1.500 pasaría a US$1.554, mientras que un beneficio de US$2.000 subiría a US$2.072.

Cabe mencionar que el importe definitivo dependerá del beneficio de cada persona y de los ajustes que correspondan.

La SSA explicó que el propósito del COLA es proteger el poder adquisitivo de los pagos frente a la inflación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El aumento del 3,6% para 2027 se ubica por encima del ajuste del 2,8% aplicado en 2026 y del 2,5% correspondiente a 2025. También representa el mayor incremento desde el 8,7% de 2023.

Cuándo comenzará a pagarse el aumento del Seguro Social

La fecha dependerá del programa que recibe cada beneficiario:

Seguro Social: el aumento se aplicará a los beneficios correspondientes a enero de 2027 .

SSI: el incremento comenzará el 31 de diciembre de 2026.

Cómo saber cuánto dinero recibiré

La SSA informó que los avisos del COLA estarán disponibles en línea (Centro de Mensajes de su cuenta personal my Social Security) hacia finales de noviembre de 2026 .

Por qué aumentan los beneficios del Seguro Social

El ajuste por costo de vida se calcula utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, conocido como CPI-W. Este indicador mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios.

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos es la encargada de calcularlo, y la SSA lo utiliza como referencia legal para determinar el COLA.