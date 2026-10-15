La Agencia federal puede reclamar bienes de una herencia cuando existen impuestos pendientes de pago.

Recibir una herencia en Estados Unidos no significa que los bienes puedan distribuirse inmediatamente entre los beneficiarios. Antes de hacerlo, es necesario comprobar si la persona fallecida dejó deudas pendientes, incluidos los impuestos federales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece a través de la Publicación 559 que el Gobierno federal puede reclamar activos de una sucesión para recuperar obligaciones tributarias impagas.

¿Cómo puede el Gobierno intervenir los activos de una herencia?

El Gobierno puede intervenir sobre los bienes de una sucesión mediante distintos procedimientos de cobro cuando existen impuestos pendientes de pago.

Los principales mecanismos son:

Reclamo de deudas tributarias: el IRS puede exigir al representante de la sucesión el pago de impuestos pendientes de la persona fallecida o del propio patrimonio.

Gravamen fiscal federal: es un derecho legal del Gobierno sobre los bienes del contribuyente que sirve como garantía de pago de una deuda tributaria. Este, puede dificultar la venta o transferencia de las propiedades afectadas.

Embargo fiscal: permite al IRS incautar legalmente bienes o derechos sobre bienes sujetos al cobro para recuperar impuestos impagos.

Para llegar a este último mecanismo, IRS debe determinar la deuda, exigir su pago y enviar un Aviso Final de Intención de Embargo (aviso CP504), junto con la información para que el afectado solicite una audiencia. Una vez que se emite la notificación, deben pasar al menos 30 días antes de ejecutar la medida.

El Gobierno puede intervenir sobre los bienes de una sucesión mediante distintos procedimientos de cobro cuando existen impuestos pendientes de pago. Freepik

¿En qué dos casos puede IRS reclamar e intervenir?

IRS puede reclamar e intervenir bienes vinculados a una herencia cuando existen deudas tributarias pendientes. No obstante, el procedimiento dependerá de quién sea el responsable de estas obligaciones:

Deudas tributarias de la persona fallecida o de su patrimonio

Si el titular de los bienes murió sin pagar impuestos federales, IRS puede reclamar el dinero adeudado a la sucesión. También puede intervenir cuando el propio patrimonio genera obligaciones fiscales que no fueron pagadas.

Deudas tributarias del beneficiario

Si la persona que recibe la herencia tiene impuestos federales pendientes, IRS puede embargar los bienes o derechos hereditarios que legalmente le pertenezcan para recuperar la deuda.



En el primer caso, las deudas deben atenderse previo a distribuir los bienes entre los herederos, y en el segundo, no es necesario ya que alcanza solo a la porción correspondiente al beneficiario.

¿Qué bienes de la herencia puede reclamar el Gobierno?

IRS puede reclamar diferentes tipos de activos pertenecientes a la persona fallecida o a la sucesión, siempre que estén legalmente sujetos al cobro de impuestos. Entre ellos se encuentran:

Propiedades inmobiliarias: casas, departamentos, terrenos y otros inmuebles.

Dinero: efectivo y fondos depositados en cuentas bancarias.

Inversiones: acciones, bonos y otros instrumentos financieros.

Bienes personales: automóviles, embarcaciones y otros objetos de valor económico.

Ingresos de la sucesión: alquileres y otros fondos generados por el patrimonio después del fallecimiento.

¿Cuál es el trámite que no se debe saltar antes de repartir una herencia?

Antes de distribuir los bienes entre los herederos, el administrador del patrimonio debe verificar, declarar y pagar las obligaciones tributarias pendientes de la persona fallecida y de la sucesión.

Según la Publicación 559, este procedimiento puede requerir:

Identificar los bienes y las deudas que integran el patrimonio. Presentar la última declaración de impuestos del fallecido mediante el Formulario 1040 o 1040-SR, cuando corresponda. Presentar el Formulario 1041 si la sucesión debe declarar ingresos propios. Determinar si corresponde presentar una declaración del impuesto federal sobre el patrimonio mediante el Formulario 706. Pagar las obligaciones tributarias antes de distribuir los bienes, respetando el orden de prioridad legal.

IRS permite presentar el Formulario 5495, mediante el que se puede solicitar que el administrador quede libre de responsabilidad por determinados impuestos federales. Una vez recibida la solicitud, el organismo dispone de nueve meses para informar los importes adeudados.

Si se pagan las cantidades determinadas, o el IRS no comunica una deuda dentro de ese plazo, el administrador puede quedar liberado de responsabilidad personal por futuras diferencias tributarias.