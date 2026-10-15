La medida tiene condiciones y no aplica a cualquier identificación.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) permite que los pasajeros utilicen determinadas identificaciones vencidas hasta dos años después de su fecha de caducidad para pasar los controles de seguridad de los aeropuertos y viajar en vuelos domésticos .

Sin embargo, esta excepción depende del tipo de documento y de que la identidad del viajero pueda verificarse .

Qué identificaciones vencidas acepta la TSA

La TSA confirma en su sitio oficial que acepta identificaciones vencidas hasta dos años después de su fecha de expiración, siempre que correspondan a los tipos de documentos incluidos en su lista:

Licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados que cumplen con REAL ID.

Licencias de conducir mejoradas (EDL) y tarjetas de identificación mejoradas (EID).

Pasaportes estadounidenses y tarjetas de pasaporte estadounidenses.

Pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros.

Tarjetas de residente permanente.

Tarjetas de cruce fronterizo.

Identificaciones de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional, como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Credenciales de identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidas las emitidas a dependientes.

Identificaciones tribales con fotografía emitidas por naciones tribales reconocidas federalmente.

Credenciales de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC).

Tarjetas de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, formulario I-766.

Credenciales de marino mercante estadounidense.

Tarjetas de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC).

Cabe destacar que la aceptación depende de que el documento corresponda a una categoría admitida por la TSA. Y, por otro lado, la excepción se refiere al control de seguridad aeroportuario para vuelos dentro de Estados Unidos.

La agencia advierte que su lista puede cambiar sin previo aviso y recomienda revisarla antes de cada viaje para evitar inconvenientes en el aeropuerto. Matt Gush

Qué ocurre si llegas al aeropuerto sin una identificación válida

Desde febrero de este año, los pasajeros que no puedan presentar una identificación válida aceptada por la TSA tienen la opción de pagar una tarifa de USD45 para utilizar TSA ConfirmID.

Este procedimiento permite que la agencia intente verificar la identidad del viajero antes de que comience el proceso de control de seguridad. Sin embargo, pagar no garantiza que la identidad pueda confirmarse ni que el pasajero vaya a ingresar al área de seguridad .

¿Los niños necesitan identificación para viajar en vuelos nacionales?

La TSA no exige identificación a los menores de 18 años que viajan dentro del país. No obstante, las aerolíneas sí pueden establecer requisitos específicos.

Existe una excepción para ciertos menores que viajan solos y cumplen los requisitos de TS PreCheck: deben presentar una identificación válida para acceder al control de seguridad prioritario.

Qué documentos acepta la TSA para pasar el control del aeropuerto

La lista oficial incluye documentos estadounidenses y extranjeros:

Pasaporte estadounidense o extranjero.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjeta de residente permanente.

Licencia de conducir o identificación estatal que cumpla con REAL ID.

Licencia o identificación estatal mejorada.

Credenciales de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional.

Identificaciones militares admitidas.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Credenciales de trabajador del transporte y determinados documentos federales.

La TSA también admite ciertas identificaciones digitales dentro de sus programas de prueba, entre ellas Apple Digital ID, CLEAR ID y Google ID Pass, sujetas a las condiciones de participación y disponibilidad correspondientes.