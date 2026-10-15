Cuando el fallecido no deja un testamento válido, su patrimonio se reparte de acuerdo a la ley de sucesión intestada.

En gran parte del mundo, cuando una persona fallece sin dejar un testamento válido, la distribución de sus bienes queda sujeta a las leyes de sucesión intestada de la región en la que se debe tramitar la herencia.

Minnesota no es la excepción. La legislación establece un orden de prioridad entre los familiares sobrevivientes para determinar quiénes tienen derecho a recibir parte del patrimonio.

¿Qué define la Ley de Sucesión Intestada en Minnesota?

La Ley de Sucesión Intestada de Minnesota establece cómo deben distribuirse los bienes de una persona que fallece sin dejar un testamento válido, o cuando parte de este patrimonio no está contemplada en este documento .

Según la sección 524.2-101 del Código de Minnesota, los bienes sujetos a sucesión intestada se reparten entre los herederos legales siguiendo el orden de prioridad establecido por la ley.

La distribución depende de la existencia de un cónyuge sobreviviente, hijos, padres u otros familiares. Además, el fallecido puede haber establecido en su testamento restricciones que afecten el derecho de determinadas personas a heredar los bienes.

Según la sección 524.2-101 del Código de Minnesota, los bienes sujetos a sucesión intestada se reparten entre los herederos legales siguiendo el orden de prioridad establecido por la ley. eugene barmin

¿Cuáles son los casos en los que el cónyuge recibe todo en Minnesota?

La sección 524.2-102 del Código de Minnesota establece que el cónyuge sobreviviente tiene derecho a recibir la totalidad del patrimonio sujeto a sucesión intestada en dos situaciones:

Cuando el fallecido no deja descendientes.

Cuanto todos los descendientes son en común con el cónyuge sobreviviente.

En cambio, cuando existen descendientes que no son comunes a ambos cónyuges, la distribución es diferente. En estos casos, el cónyuge sobreviviente recibe los primeros US$225.000 del patrimonio intestado, más la mitad del saldo restante. El resto, se debe distribuir entre los descendientes del fallecido.

¿Qué pasa cuando no hay cónyuge sobreviviente?

Cuando una persona fallece sin dejar un cónyuge sobreviviente, la sección 524.2-103 del Código de Minnesota establece un orden de prioridad para determinar quiénes tienen derecho a recibir sus bienes:

Hijos y otros descendientes. Padres. Hermanos y descendientes de los hermanos. Abuelos y sus descendientes. Otros familiares.

La sección 524.2-106 también establece las reglas de representación, que permiten determinar cómo se divide la parte de la herencia correspondiente a un familiar que falleció antes que el titular del patrimonio.

¿Qué sucede cuando no hay herederos válidos?

Cuando una persona fallece sin dejar cónyuge ni familiares con derecho a heredar, los bienes restantes de su patrimonio pueden pasar a manos del estado de Minnesota mediante un procedimiento conocido como escheat.

Según la sección 525.161 del Código de Minnesota, cuando un tribunal identifica que no existen cónyuge ni familiares sobrevivientes, debe notificar al fiscal general del estado, quien se encarga de proteger los intereses estatales durante la administración de la herencia.

La normativa establece que:

Los fondos y otros bienes personales que pasan al estados quedan bajo custodia del comisionado de Administración y Presupuesto. El dinero recibido se acredita al fondo general estatal.

Las acciones, bonos y otros valores pueden administrarse, invertirse o venderse conforme a las disposiciones legales.

Los bienes inmuebles se informan al Consejo Ejecutivo del Estado y su eventual venta o disposición debe cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación.

Esto significa que la ausencia de herederos no implica que los bienes queden sin propietario, sino que el patrimonio restante puede transferiste al estado mediante el procedimiento correspondiente.