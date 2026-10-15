Los contribuyentes que cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por hijo podrían acceder a su parte reembolsable.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) contempla diferentes beneficios fiscales para las familias con hijos que presentan su declaración anual de impuestos. Entre ellos, se encuentra el Crédito Tributario por Hijo, que permite reducir los impuestos federales que deben pagar los contribuyentes.

Además, existe una parte reembolsable de este beneficio, conocida como Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC), a través del que varias familias pueden recibir dinero cuando sus obligaciones tributarias son inferiores al crédito que les corresponde.

¿Quiénes podrían recibir hasta US$5.100?

Las familias con tres hijos calificados podrían recibir hasta US$5.100 por el ACTC, correspondiente al año fiscal 2025. Este monto surge de los US$1.700 reembolsables de este crédito, por cada hijo que cumple con los requisitos establecidos por el organismo.

El beneficio depende de los ingresos laborales del contribuyente, la cantidad de hijos calificados y el crédito disponible tras reducir sus obligaciones tributarias. El monto completo del CTC es de US$2.200.

¿Qué requisitos debe cumplir cada hijo calificado?

De acuerdo a lo que establece IRS, un hijo se considera calificado cuando:

Tiene menos de 17 años al finalizar el año fiscal.

Es hijo biológico, adoptivo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano, hermanastro o descendiente de alguno de ellos, como nietos y sobrinos.

Vivió con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal.

No aportó más de la mitad de su propio sustento durante el año.

Figura como dependiente en la declaración de impuestos de quien lo reclama.

No presenta una declaración conjunta con su cónyuge.

Es ciudadano estadounidense o extranjero residente.

Cuenta con un Número de Seguro Social (SSN).

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por hijo podrían acceder a su parte reembolsable. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué es el Crédito Tributario Adicional por Hijo?

Es la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijo. La principal diferencia es que el CTC permite reducir los impuestos federales que debe pagar una persona, mientras que el ACTC puede generar un reembolso si el contribuyente reúne los requisitos y no utiliza la totalidad del crédito para cubrir sus obligaciones tributarias.

Para acceder a esta parte reembolsable, se deben registrar ingresos de trabajo de al menos US$2.500.

Para solicitar el beneficio, se debe presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo 8812, donde se calcula el crédito correspondiente a los hijos y otros dependientes.

¿Cuáles son los límites de ingresos para recibir este crédito?

IRS establece límites de ingresos que permiten determinar si un contribuyente puede o no reclamar el monto completo o si corresponde una reducción.

Matrimonios que presentan una declaración conjunta: US$400.000.

Solteros, jefes de familia y otros estados de declaración: US$200.000.

Estos montos corresponden al Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI). Cuando se supera el monto del crédito comienza a reducirse progresivamente.