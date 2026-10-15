Los beneficiarios que cumplen años entre el 1 y el 10 del mes tienen una fecha específica de pago.

Los jubilados de Estados Unidos cuyos cumpleaños están comprendidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes reciben el primer pago del Seguro Social de 2027 con el ajuste por costo de vida (COLA) el miércoles 13 de enero , si el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA) mantiene la organización de este año.

El incremento será del 3,6% y se aplicará a los beneficios correspondientes a enero, por lo que el monto actualizado dependerá de cuánto recibe cada beneficiario. Entre todos los programas, el ajuste beneficiará a aproximadamente 76 millones de personas en el país.

Cuándo pagan el aumento COLA del Seguro Social en enero de 2027

La fecha clave para los jubilados nacidos entre el 1 y el 10 sería el miércoles 13 de enero de 2027. Este grupo integra el primer turno de pagos mensuales del Seguro Social, que generalmente se deposita el segundo miércoles de cada mes .

El calendario de SSA distribuye los pagos de jubilación según la fecha de nacimiento del beneficiario. Así, quienes nacieron entre el 1 y el 10 reciben habitualmente su dinero el segundo miércoles; quienes cumplen años entre el 11 y el 20, el tercero; y quienes nacieron entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

“El 3.6 por ciento de ajuste por costo de vida (COLA, siglas en inglés) comenzará con beneficios pagaderos a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social en enero de 2027″, asegura el organismo.

La medida también alcanza a quienes cobran beneficios por discapacidad y sobrevivientes.

Cuál sería el calendario de pagos SSA 2027 para los jubilados nacidos del 1 al 10

Si se mantienen las condiciones, el calendario de depósitos del Seguro Social 2027 para quienes nacieron entre el 1 y el 10 quedaría así:

Miércoles 13 de enero

Miércoles 10 de febrero

Miércoles 10 de marzo

Miércoles 14 de abril

Miércoles 12 de mayo

Miércoles 9 de junio

Miércoles 14 de julio

Miércoles 11 de agosto

Miércoles 8 de septiembre

Miércoles 13 de octubre

Miércoles 10 de noviembre

Miércoles 8 de diciembre

El propósito del COLA es evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo de los beneficios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto aumentará la jubilación del Seguro Social con el COLA 2027

Si bien el ajuste anunciado será del 3,6%, el incremento en dólares variará según el beneficio mensual de cada jubilados. Por ejemplo, a modo de ilustración:

Como referencia, una persona que actualmente recibe US$1.000 mensuales tendría un incremento de US$36 si el ajuste se calcula sobre ese monto, para llegar a US$1.036 .

Quien recibe US$1.500 pasaría a US$1.554 .

Un beneficio de US$2.000 subiría a US$2.072.

Los valores son ejemplos matemáticos y no representan montos oficiales individuales. El pago neto puede ser diferente si existen descuentos, como las primas de Medicare u otras deducciones aplicables.

Cuándo cobrarán el aumento COLA quienes reciben SSI

Cerca de 7,3 millones de beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán una fecha distinta. La SSA anunció que el aumento del 3,6% comenzará a reflejarse en los pagos del 31 de diciembre de 2026.