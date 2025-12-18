La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó a todos los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) que hubo un cambio en el día de cobro de la prestación correspondiente a enero 2026.

Cómo sucedió en ocasiones anteriores, cuando esta fecha coincide con un feriado contemplado en el calendario federal de días festivos, el momento del depósito se adelanta al día hábil anterior más cercano.

En ese sentido, este diciembre los receptores de SSI no sólo verán un pago doble, sino que también serán los primeros en recibir el aumento en concepto de costo de vida correspondiente a 2026, dado que su pago de enero se anticipará y se recibirá a fines de 2025.

Pago doble y adelanto para todo el país: el cambio de fechas que hizo el Seguro Social

De acuerdo con lo pautado por la agencia federal, los beneficiarios SSI reciben periódicamente su prestación el primer día de cada mes. Sin embargo, como el 1ro de enero es feriado federal, la fecha de pago se anticipó al miércoles 31 de diciembre.

Este adelanto hace que haya, de manera extraordinaria, dos pagos de la misma prestación en el mes, aunque uno corresponde a diciembre y otro es un anticipo del pago de enero.

En esa misma línea, a principios del próximo año volverá a suceder algo similar: como el 1 de febrero es domingo, la prestación de ese mes se pasará para el viernes 30 de enero; y lo mismo para marzo, pues dado que el primero de marzo también cae domingo, el pago se pasa para el viernes 27 de febrero, último día hábil del mes.

La agencia federal adelantó los pagos de enero de prestaciones SSI. Fuente: archivo.

El calendario completo de depósitos 2026 puede consultarse clicando aquí.

Aumento para todos los beneficiarios en 2026: de cuánto será y cómo puedo verlo

El aumento en función de ajustes por costo de vida (COLA) se calcula anualmente según el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo. En ese contexto, para 2026 se pautó un incremento en todas las prestaciones del Seguro Social equivalente al 2.8%.

SSA ya comenzó a entregar los nuevos avisos COLA -donde se especifica el monto exacto que se recibirá con el aumento aplicado y cuándo se entregarán los primeros pagos- a principios de diciembre.

Por su parte, quienes tengan cuenta de My Social Security creada desde antes del 19 de noviembre podrán ver su aviso COLA en línea.