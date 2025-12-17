La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece a todas las personas que buscan solicitar beneficios por primera vez y no disponen de una cuenta bancaria la posibilidad de cobrar a través de Direct Express.

Se trata de una tarjeta de débito prepaga que puede utilizarse de manera directa o para extraer efectivo a través de cajeros automáticos y centros autorizados.

En ese sentido, quienes elijan cobrar de esta manera tendrán que hacer un trámite esencial para poder tener acceso a los pagos.

El trámite que hay que hacer para recibir estos beneficios

Quienes quieran recibir su prestación de esta manera tendrán que solicitar sus beneficios y luego registrarse llamando a línea gratuita del centro de inscripción Direct Express 1 (800) 333-1795 o visitar la agencia federal y manifestar este deseo.

Una vez que la tarjeta se entregue, el plástico tendrá que ser activado. Este trámite puede realizarse a través del portal web, la aplicación celular de la tarjeta o llamando al número de Departamento de Servicio al Cliente que puede encontrarse en el reverso de la credencial.

La tarjeta Direct Express permite recibir beneficios de SSA sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Fuente: archivo.

“Después de que se registre para la tarjeta, Direct Express notificará a la Administración de Seguridad Social y otras agencias de pagos federales que usted tiene una cuenta de tarjeta de débito Direct Express y dará a la agencia la información que necesite para enviar los pagos de beneficio a su cuenta”, indica SSA.

Información importante para quienes reciban beneficios de esta manera

Direct Express habilita una única extracción gratuita de cajeros automáticos por cada temporada de pago. En caso de exceder este límite, se cobrará un recargo de 0.85 dólares por cada adicional.

Quienes deban sacar dinero y quieran evitar los recargos podrán entonces retirar por ventanilla en cualquier banco o cooperativa de ahorro y crédito que acepte MasterCard o, como alternativa, pagar directamente en las diferentes tiendas y establecimientos con este medio.