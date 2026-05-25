Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo.

Si se mantiene una deuda con el fisco sin resolver durante una determinada cantidad de tiempo, el proceso pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos del gobierno puede habilitar a que se tomen medidas que impacten de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente.

El Internal Revenue Service (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), tiene la capacidad de avanzar con embargos si el contribuyente no responde a este Aviso Final de Intención de Embargo.

El aviso de IRS que absolutamente nadie debe ignorar

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación de suma importancia, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar +

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que postergaron este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos se tomará cualquiera de las siguientes medidas:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes de inmediato

A través del ACS, el IRS puede ejecutar cualquiera de estas medidas: