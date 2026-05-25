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El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que acumulan deudas fiscales durante prolongados períodos sin resolver.
Las inspecciones del IRS son parte de un proceso de cobro forzoso y tienen lugar cuando un contribuyente no presentó las declaraciones de impuestos correspondientes, ignoró avisos oficiales o incumplió acuerdos de pago.
El IRS realizará visitas domiciliarias a todas estas personas
En las siguientes situaciones, el IRS puede proceder con visitas presenciales por parte de sus agentes:
- La deuda lleva meses o años sin resolverse
- El contribuyente no responde a comunicaciones oficiales
- Se incumplen planes de pago
- Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes
- Se requiere verificación directa de información financiera
Si el contribuyente no toma medidas después de la visita, el IRS tiene la autoridad para embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades.
¿Son automáticas las visitas?
El proceso habitual que sigue el IRS antes de realizar una visita presencial es el siguiente:
1. Se envían cartas y avisos por correo que informan sobre la deuda o la falta de declaraciones.
2. Se emiten notificaciones finales de intención de cobro o embargo.
3. Se ofrece la oportunidad para pagar, apelar o negociar.
Finalmente, si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, quien tiene la facultad de realizar una visita domiciliaria.
Es importante destacar que el IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso.