El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias.

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que acumulan deudas fiscales durante prolongados períodos sin resolver.

Las inspecciones del IRS son parte de un proceso de cobro forzoso y tienen lugar cuando un contribuyente no presentó las declaraciones de impuestos correspondientes, ignoró avisos oficiales o incumplió acuerdos de pago .

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El IRS realizará visitas domiciliarias a todas estas personas

En las siguientes situaciones, el IRS puede proceder con visitas presenciales por parte de sus agentes:

La deuda lleva meses o años sin resolverse

El contribuyente no responde a comunicaciones oficiales

Se incumplen planes de pago

Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes

Se requiere verificación directa de información financiera

Si el contribuyente no toma medidas después de la visita, el IRS tiene la autoridad para embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades.

¿Son automáticas las visitas?

El proceso habitual que sigue el IRS antes de realizar una visita presencial es el siguiente:

1. Se envían cartas y avisos por correo que informan sobre la deuda o la falta de declaraciones.

2. Se emiten notificaciones finales de intención de cobro o embargo.

3. Se ofrece la oportunidad para pagar, apelar o negociar.

Finalmente, si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, quien tiene la facultad de realizar una visita domiciliaria.