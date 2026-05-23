La Administración del Seguro Social (SSA) detalla a todos los adultos mayores cuál es la edad a la que deben realizar el trámite para solicitar sus beneficios por jubilación para recibir un monto aumentado.

Si bien la agencia federal permite solicitar estos beneficios desde los 62 años siempre que se cumpla con los 40 créditos necesarios, existe una edad en particular que permite recibir el máximo monto entregado por el Seguro Social.

Trámite de jubilación: a qué edad hay que hacerlo para recibir un beneficio con aumento

La jubilación aplazada es aquella que se entrega a las personas que aguardan hasta después de haber alcanzado su edad plena de jubilación para presentar su solicitud y comenzar a recibir beneficios.

“Si decide aplazar recibir sus beneficios hasta después de cumplir su plena edad de jubilación , aumentaremos la cantidad de sus beneficios por un porcentaje determinado, dependiendo del año en que nació“, afirmó SSA.

Este aumento se añadirá de manera automática y aumentará conforme cada mes que se decida esperar a recibir la jubilación después de la edad plena hasta los 70 años.

En este sentido, todas las personas nacidas en 1956 que aún no hayan reclamado sus beneficios y se encuentren en condiciones de hacerlo, podrán comenzar a recibir este año el beneficio máximo que se les pueda otorgar.

SSA podrá pagar el beneficio máximo a quienes reclamen a sus 70. Chat GPT

Qué sucede si se reclaman los beneficios por jubilación de manera temprana

La jubilación temprana es aquella que se recibe antes de alcanzar la edad plena de jubilación. Si bien una de sus mayores ventajas es la posibilidad de recibir dinero por más tiempo, SSA especifica que se realizan descuentos por cada mes que paga beneficios antes de tiempo.

“Si comienza a recibir sus beneficios temprano, los reduciremos aproximadamente un 0.5 % en promedio por cada mes que reciba beneficios antes de su plena edad de jubilación", se explica.

En caso de reclamar la jubilación al alcanzar la edad plena, no habrá ninguna deducción sobre la prestación.