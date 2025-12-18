Cumplir con las responsabilidades tributarias en Estados Unidos es fundamental para mantener un buen historial como contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El sistema fiscal estadounidense estableció un protocolo muy estricto sobre quienes no presentan los formularios y pagos correspondientes en las temporadas de impuestos.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes de las personas que postergan este trámite

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que esperar no cumplir con el plazo correspondiente para presentar la declaración de impuestos habilita al IRS a iniciar embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes. Estas políticas afectan a ciudadanos estadounidenses y extranjeros con ingresos en el país.

Las autoridades de IRS destacan que la obligación principal no es pagar de inmediato, sino presentar la declaración durante la vigencia de la temporada fiscal. Si una persona demora o evita cumplir con esta responsabilidad, queda eximido de protecciones, bloquea negociaciones y queda expuesto a sanciones patrimoniales.

¿Cuánto tiempo demora IRS en iniciar un embargo?

De acuerdo con la información que se encuentra disponible en el sitio oficial, la entidad fiscal primero envía múltiples notificaciones hasta enviar el Aviso Final de Embargo (LEVY).

Este último documento es la notificación previa a la intervención del IRS en cuentas bancarias y propiedades. Es decir, si una persona tiene posibilidades de ser embargada, también las tendrá de apelar antes de la instancia final.

No presentar la declaración de impuestos en las fechas correspondientes es uno de los errores más comunes que derivan en un embargo.