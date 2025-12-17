La Administración del Seguro Social (SSA) encendió las alarmas entre jubilados y beneficiarios de todo Estados Unidos: desde fines de diciembre comenzará el envío de dos formularios fiscales fundamentales que serán determinantes para la declaración de impuestos 2026.

Ignorarlos o no revisarlos a tiempo puede traducirse en errores costosos, demoras en el reembolso o incluso ajustes inesperados del IRS.

El aviso llega en un escenario de cambios fiscales recientes, donde cada vez más personas que cobran el Seguro Social podrían quedar alcanzadas por impuestos, especialmente quienes combinan el beneficio con otros ingresos.

Nuevo trámite del Seguro Social: qué formularios llegan a fin de año

La SSA confirmó que, a partir del 26 de diciembre, comenzará a emitir dos documentos impositivos esenciales:

Formulario SSA-1099 : detalla el total anual de beneficios del Seguro Social cobrados durante el año fiscal. Es el más habitual entre ciudadanos y residentes permanentes.

Formulario SSA-1042S: destinado a beneficiarios con estatus fiscal especial o no ciudadanos, donde figuran pagos sujetos a retenciones impositivas.

Desde fines de diciembre comenzará el envío de dos formularios fiscales fundamentales que serán determinantes para la declaración de impuestos 2026. Foto: Archivo.

Ambos formularios son obligatorios para completar la declaración federal ante el IRS y determinar si parte de los ingresos del Seguro Social debe tributar.

Por qué este aviso es clave para jubilados y beneficiarios

Revisar estos documentos apenas estén disponibles no es un detalle menor. Hacerlo a tiempo permite:

Detectar errores en los montos informados.

Anticiparse al cálculo del impuesto sobre los beneficios.

Evitar correcciones que puedan retrasar el reembolso .

Planificar mejor la presentación de impuestos en enero.

Con las nuevas reglas fiscales, más beneficiarios podrían superar los umbrales de ingresos que hacen imponible el Seguro Social, sobre todo quienes reciben pensiones privadas, trabajan a tiempo parcial o retiran fondos de cuentas de ahorro.

Qué hacer si los formularios no llegan por correo

La SSA recomienda no esperar pasivamente. Los beneficiarios pueden acceder a sus documentos de forma digital a través de la cuenta my Social Security, donde los formularios suelen publicarse incluso antes que en formato papel.

Si al comenzar enero los documentos no aparecen ni por correo ni en línea, es fundamental contactar a la SSA para solicitar un duplicado y evitar contratiempos con el IRS.