El Gobierno de Estados Unidos puede embargar cuentas bancarias y bienes de ciudadanos y extranjeros naturalizados que hayan recibido pagos del Seguro Social (SSA) y no los hayan declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La medida se aplica cuando esos ingresos generan una deuda tributaria federal impaga.

Según la normativa vigente, si el contribuyente no regulariza la situación tras las notificaciones oficiales, el IRS está habilitado a iniciar acciones de cobro que incluyen gravámenes y embargos sobre dinero, cuentas y propiedades, incluso cuando los fondos provienen de beneficios del Seguro Social.

¿Quiénes pueden sufrir el embargo de cuentas bancarias y bienes?

El embargo de cuentas bancarias y bienes alcanza a personas que recibieron pagos del SSA —como beneficios de jubilación o invalidez— y omitieron declararlos cuando correspondía, generando una deuda con el IRS. La falta de pago tras las facturas enviadas habilita el inicio del proceso de cobro.

Entre los activos que pueden ser embargados se incluyen:

Cuentas bancarias (el banco retiene fondos y los transfiere tras el plazo legal)

Pagos del Seguro Social (hasta un porcentaje permitido)

Salarios, ingresos y ciertos bienes, como vehículos o propiedades, si la deuda persiste

El IRS impone diversas sanciones a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, además del embargo de cuentas. Foto: Archivo.

¿Cómo actúa el Gobierno y qué se puede hacer para evitar el embargo?

Antes del embargo, el IRS envía facturas y avisos formales. Si no hay respuesta ni pago, puede imponer un gravamen y luego ejecutar el embargo. No obstante, existen vías para frenar o evitar la medida si se actúa a tiempo.

Las principales opciones de regularización incluyen: