Desde mayo de este año, la entrada en vigor de la Ley Real ID exige a todas las personas que desean volar dentro de Estados Unidos identificarse con una licencia de conducir Real ID o cualquier otra credencial considerada aceptable bajo los estándares de seguridad fijados por la regulación.

Si bien alternativas como el carnet de manejo Real ID, la green card o el pasaporte son documentos aceptables, recientemente se incorporó a la lista una nueva credencial digital que podrán tramitar los usuarios de iOS para abordar vuelos nacionales: Digital ID.

Nuevo documento para volar en Estados Unidos: quiénes pueden gestionarlo

Recientemente Apple lanzó Digital ID, una credencial completamente digital que los diferentes usuarios pueden gestionar y utilizar a través de Apple Wallet usando la información de sus pasaportes.

Si bien desde 2022 la compañía ya permitía agregar licencias de conducir e ID estatales a Wallet, también útiles para volar dentro de Estados Unidos, esta nueva opción amplía las posibilidades a los viajeros que no disponen de tal credencial, pero igualmente preferían una opción digitalizada.

Es esencial destacar que esta identificación no sustituye a un pasaporte y no puede utilizarse bajo ninguna circunstancia en viajes internacionales.

Así luce el Digital ID. Foto: Apple.

Cómo tramitar este documento para volar en Estados Unidos: paso a paso

Los pasos para gestionar esta identificación, aceptada oficialmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) son

Abrir Apple Wallet Pulsar el botón “Agregar” en la parte superior de la pantalla Seleccionar “Identificaciones oficiales” y luego “Identificación digital” Seguir las instrucciones en pantalla y seguir el proceso de verificación Escanear el pasaporte físico -se solicitará incluso que se lea el chip en el reverso del pasaporte- Tomar una selfie

Al momento de mostrar esta credencial, tan sólo será necesario presionar dos veces en el botón lateral de iPhone o en el botón de inicio para abrir Wallet y luego colocarla frente al lector de identificaciones.

Todos los documentos aceptados para volar dentro de Estados Unidos

De acuerdo con la lista oficial compartida por las autoridades, que se actualiza constantemente, los documentos aceptables para viajar son