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La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó un importante cambio en su sistema de cálculo de jubilación con la incorporación de una nueva herramienta digital que cambia la manera en que los futuros beneficiarios podrán estimar sus pagos.
El cambio fue anunciado como parte de una actualización nacional de la plataforma my Social Security, utilizada por miles de ciudadanos para realizar trámites y consultar beneficios.
Cambió el Seguro Social: cómo es el nuevo sistema para calcular la jubilación que comenzó a implementarse
La principal novedad es una calculadora de jubilación completamente rediseñada que permitirá comparar hasta tres estimaciones distintas al mismo tiempo.
Según explicó la agencia federal, la nueva herramienta incorpora gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios puedan entender de forma simplificada cuánto podrían cobrar según diferentes escenarios de retiro.
Entre las mejoras oficiales se incluyen:
- Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación
- Nuevo gráfico de barras a color
- Navegación simplificada dentro del sistema
- Diseño unificado con el portal SSA.gov
De acuerdo con lo informado, el objetivo es facilitar la planificación financiera de quienes todavía no comenzaron a cobrar la jubilación.
Modificaron la calculadora del Seguro Social: qué cambiará para los nuevos beneficiarios
Con esta actualización, las personas que utilicen la cuenta online de my Social Security podrán acceder de manera más sencilla a proyecciones personalizadas sobre sus beneficios.
La plataforma seguirá ofreciendo funciones como:
- Consultar estimaciones de jubilación
- Revisar beneficios para cónyuges
- Verificar el estado de solicitudes
- Cambiar depósitos directos
- Descargar cartas de beneficios
- Actualizar dirección y datos personales
Cómo acceder a la nueva calculadora del Seguro Social
Los usuarios pueden ingresar a través de la plataforma oficial de my Social Security y utilizar la nueva calculadora de jubilación directamente desde sus cuentas personales.
El sistema está disponible para futuros jubilados, beneficiarios actuales y personas que deseen consultar estimaciones oficiales de sus pagos previsionales.