Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de los ciudadanos y extranjeros naturalizados que no completen el trámite online cuando corresponde a la vía digital oficial. El Departamento de Estado exige usar exclusivamente su plataforma autorizada para mantener la validez del documento y evitar bloqueos.

La medida busca centralizar los trámites, prevenir fraudes y reducir demoras. Quienes cumplan con las condiciones de renovación online y no completen el formulario habilitado pueden ver su pasaporte vencido y, por ende, cancelado o invalidado, quedando impedidos de viajar hasta regularizarlo.

¿Qué formulario online exige Estados Unidos para renovar el pasaporte?

Para renovar el pasaporte online, Estados Unidos exige completar la solicitud digital oficial disponible solo en opr.travel.state.gov , el único sitio autorizado por el Gobierno Federal. No se aceptan intermediarios ni plataformas privadas, incluso si usan nombres que aparentan ser gubernamentales.

Requisitos clave para renovar online:

Pasaporte con vigencia de 10 años, por vencer en menos de 12 meses o vencido hace menos de 5 años.

Tener 25 años o más.

No modificar datos personales (nombre o sexo).

No viajar dentro de las próximas 6 semanas.

Tener domicilio postal en un estado o territorio de EE.UU.

Contar con el pasaporte en buen estado y no reportado como perdido o robado.

¿Qué pasa si no completan el formulario online y qué alternativas existen?

Si se envía la solicitud por un sitio no autorizado o no se completa el formulario online exigido, el pasaporte puede ser cancelado o suspendido tras iniciar el trámite. Además, el documento en renovación queda invalidado y no puede usarse para viajar mientras la solicitud esté en proceso.

Alternativas disponibles si no califica para la renovación online:

Estas opciones aplican, por ejemplo, si se requiere cambiar el tipo de documento (libreta o tarjeta) o datos personales.

Renovación por correo postal .

Trámite presencial en una agencia o centro de pasaportes.