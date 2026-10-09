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La Ciudad de Nueva York advierte a todos los conductores sobre los plazos estipulados para el pago de multas, dado que demorarlas más de lo previsto llevará a que se apliquen aumentos sobre el monto original.

Según lo indica la información oficial, los incrementos son cada vez mayores conforme pasa el tiempo y la multa no se paga. En ciertos casos, esta sanción puede pasar a estar judicializada, momento en el que se habilitan penalizaciones mayores, como que el vehículo sea retirado o remolcado.

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Las multas que hay que pagar antes de los 30 días en NYC

Las autoridades señalan que todas las sanciones enlistadas a continuación deben ser abonadas dentro de los 30 días posteriores:

  • Multa de aparcamiento
  • Infracción detectada por radar de velocidad en zona escolar
  • Infracción detectada por cámara por cruzar un semáforo en rojo
  • Infracción detectada por cámara por circular en un carril exclusivo para autobuses
  • Infracción detectada por cámara de un autobús de la MTA
  • Infracción detectada por un sistema de peaje dinámico de vehículos

Las multas pueden tardar en aparecer en el sistema para pagar, por lo que el consejo es seguir insistiendo o abonar de manera adelantada introduciendo el número de infracción, que se encuentra junto al código de barras en el costado o el final de la multa de aparcamiento. Si es multa de cámara, el número está ubicado en la parte superior derecha como “Notice #”.

Las multas deben pagarse dentro de los 30 días en NYC.
Las multas deben pagarse dentro de los 30 días en NYC.

Sanciones por no pagar a tiempo la multa

El plazo para las multas de aparcamiento empieza a contarse desde que se recibe la notificación, las sanciones se acumulan conforme pasan los días:

  • 30 días: 10 dólares se suman al valor de la multa
  • 60 días: 20 dólares adicionales, los 10 dólares anteriores y el valor de la multa
  • 90 días: 30 dólares adicionales, los 20 dólares anteriores y el valor de la multa
  • 100 días: la multa entra en sentencia

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En el caso de las multas por infracción de cámara se cuentan desde que se registraron y aumentan de la siguiente manera:

  • 30 días: 25 dólares se suman al valor de la multa
  • 65 días: se envía un aviso final por correo
  • 75 días: la multa entra en sentencia

“Los pagos pueden tardar hasta dos semanas en procesarse y aparecer en el sistema”, afirman las autoridades.