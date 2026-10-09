Si las multas no se pagan antes de los 30 días comienzan a aplicarse sanciones económicas acumulativas.

La Ciudad de Nueva York advierte a todos los conductores sobre los plazos estipulados para el pago de multas, dado que demorarlas más de lo previsto llevará a que se apliquen aumentos sobre el monto original.

Según lo indica la información oficial, los incrementos son cada vez mayores conforme pasa el tiempo y la multa no se paga. En ciertos casos, esta sanción puede pasar a estar judicializada, momento en el que se habilitan penalizaciones mayores, como que el vehículo sea retirado o remolcado.

Las multas que hay que pagar antes de los 30 días en NYC

Las autoridades señalan que todas las sanciones enlistadas a continuación deben ser abonadas dentro de los 30 días posteriores:

Multa de aparcamiento

Infracción detectada por radar de velocidad en zona escolar

Infracción detectada por cámara por cruzar un semáforo en rojo

Infracción detectada por cámara por circular en un carril exclusivo para autobuses

Infracción detectada por cámara de un autobús de la MTA

Infracción detectada por un sistema de peaje dinámico de vehículos

Las multas pueden tardar en aparecer en el sistema para pagar, por lo que el consejo es seguir insistiendo o abonar de manera adelantada introduciendo el número de infracción, que se encuentra junto al código de barras en el costado o el final de la multa de aparcamiento. Si es multa de cámara, el número está ubicado en la parte superior derecha como “Notice #”.

Las multas deben pagarse dentro de los 30 días en NYC.

Sanciones por no pagar a tiempo la multa

El plazo para las multas de aparcamiento empieza a contarse desde que se recibe la notificación, las sanciones se acumulan conforme pasan los días:

30 días: 10 dólares se suman al valor de la multa

60 días: 20 dólares adicionales, los 10 dólares anteriores y el valor de la multa

90 días: 30 dólares adicionales, los 20 dólares anteriores y el valor de la multa

100 días: la multa entra en sentencia

En el caso de las multas por infracción de cámara se cuentan desde que se registraron y aumentan de la siguiente manera:

30 días: 25 dólares se suman al valor de la multa

65 días: se envía un aviso final por correo

75 días: la multa entra en sentencia

“Los pagos pueden tardar hasta dos semanas en procesarse y aparecer en el sistema”, afirman las autoridades.