Las sanciones económicas por no completar este trámite a tiempo pueden alcanzar los 100 dólares más recargos.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla a todos los conductores del estado en su sitio web oficial que las inspecciones de seguridad deben realizarse de manera obligatoria cada 12 meses o cuando se transfiera la propiedad del vehículo.

Para garantizar que este trámite se cumplió, las autoridades entregan una pegatina de inspección que se coloca en el vehículo e indica el mes hasta el cual es válida.

Circular con una pegatina que venció puede derivar en multas de hasta 100 dólares, monto al que se le sumarán los recargos correspondientes.

Nueva York exige que los vehículos renueven la pegatina de inspección de seguridad al menos una vez al año

Durante los controles de seguridad, las autoridades indican que se revisarán:

El funcionamiento apropiado de los cinturones de seguridad , así como también de la luz de airbag, aunque si no enciende no es motivo de rechazo.

Los frenos: pastillas, revestimientos del tambor, estado del tambor, posibles fugas, líneas y mangueras, freno de estacionamiento, equilibrio.

Estado de la dirección, tren delantero, suspensión, chasis, bastidor y elementos de fijación de ruedas .

Neumáticos : profundidad del dibujo, estado general y presión.

Que las luces sean aptas

Estado del parabrisas y los vidrios

Funcionamiento y presencia de limpiaparabrisas

Funcionamiento de la bocina

Ubicación de los espejos

Cualquier fuga de combustible

El control vehicular debe realizarse al menos cada 12 meses.

Cuando se aprueba el control, se emite una pegatina de inspección en el vehículo que vence el último día del mes que figura escrito.

“Guarda el recibo de la pegatina de inspección de emisiones para demostrar que tu vehículo fue inspeccionado”, indican las autoridades.

Multas que se aplican por no renovar esta pegatina a tiempo

Cuando no se cumple con el trámite en tiempo y forma, pueden aplicarse las siguientes sanciones económicas:

Multa de 25 a 50 dólares: si la pegatina venció.

Multa de entre 50 y 100 dólares: si la pegatina está caducada hace más de 60 días.

Multa de entre 50 y 100 dólares: si no hay pegatina de inspección.

“Se añade un recargo estatal obligatorio de 88 dólares (93 dólares en los tribunales municipales y de aldea) a la multa”, indica el DMV. Además, un vehículo estacionado que no cuenta con la pegatina correspondiente puede recibir una multa de aparcamiento.

En muchos casos también será necesario completar una inspección de emisiones. Los detalles sobre este control podrán consultarse clicando aquí.