Los contribuyentes que tengan asignado un PIN de protección de identidad, conocido como IP PIN, deben ingresarlo correctamente al presentar su declaración electrónica ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Si lo omiten o escriben un código incorrecto, la declaración será rechazada.

Así lo explica la guía oficial del IRS. La exigencia corresponde a quienes ya tienen asignado este número y no constituye a una obligación general para todos los contribuyentes. En declaraciones en papel, un error o la falta del código puede demorar el procedimiento mientras se verifica la información.

Qué es el IP PIN y para qué sirve

El IP PIN es un número de seis dígitos que ayuda a evitar que otra persona presente una declaración utilizando el número de Seguro Social o de identificación personal del contribuyente, conocido como ITIN. Su función es permitir que el IRS compruebe la identidad de quien declara.

El código tiene validez durante un año calendario y se genera uno nuevo cada año. Debe utilizarse el correspondiente al año en que se presenta la declaración, incluso cuando se estén entregando declaraciones de períodos anteriores.

Qué hacer si la declaración electrónica fue rechazada

Según las preguntas frecuentes del organismo, cuando el rechazo se debe a un IP PIN incorrecto, corresponde ingresar el código válido y volver a presentar la declaración electrónica.

El requisito también puede involucrar al cónyuge o a un dependiente incluido en la presentación, si tienen asignado un IP PIN. La agencia recomienda revisar el código de rechazo para identificar a quién corresponde el dato faltante antes de reenviar la declaración.

El IP PIN ayuda al IRS a verificar la identidad del contribuyente y prevenir declaraciones fraudulentas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En las presentaciones conjuntas, cada contribuyente que tenga un IP PIN debe incluir el suyo. En papel, el IRS advierte que un código incorrecto del contribuyente principal o de su cónyuge prolongará el procesamiento mientras valida la información.

Qué aviso publicó el IRS sobre el sistema en línea

La página oficial informa que el sistema en línea del IP PIN está fuera de servicio por mantenimiento desde el 16 de noviembre de 2026 hasta mediados de enero de 2027. Por eso, la disponibilidad habitual de esa herramienta está interrumpida durante ese período.

El organismo también recomienda conservar el código en un lugar seguro. Si un profesional prepara la declaración, debe recibirlo para incorporarlo a la presentación. El IRS advierte que las llamadas, los correos electrónicos o los mensajes de texto que solicitan ese número son estafas.